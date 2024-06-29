「不讓任何人落單」粉紅大軍湧新加坡公園 爭取LGBTQ平權

聲援同性戀、雙性戀和跨性別戀愛自由的新加坡「粉紅點」活動今天在芳林公園登場，主辦單位表示活動意義在於「不讓任何人落單」，民眾也希望政府接納更多新世代想法。

新加坡「粉紅點」（Pink Dot）活動自2009年開始舉辦，今年邁入第16年。新加坡國會2022年底通過廢除將男男性行為視為犯罪的刑法377A條文。

「粉紅點」活動發言人陳松輝接受中央社訪問表示，活動意義在於「不讓任何人落單」（No one leftbehind），雖然2022年有個里程碑，但仍有許多地方要努力，才能真正消除歧視與不正當對待。

活動從下午持續進行到晚上、場面熱鬧，吸引數千人到場參與這場粉紅嘉年華，許多人穿著粉色上衣、披上彩虹旗，坐在草地野餐欣賞歌唱演出、舞蹈表演。

現場工作人員拿著看板，邀請參與者填寫表單留下想對新加坡總理黃循財說的話。連續2年參與活動的28歲瑞塔告訴中央社，愛不應分彼此、不該有特定界線，知道台灣在同性平權議題有許多成功進展，希望新總理黃循財能接納更多新世代的想法，和新加坡人一起打造更有愛的社會。

陳松輝也說，黃循財對更具包容性的新加坡有許多承諾，希望他能更重視LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒）群體的存在及權利。

46歲的萊恩穿戴彩虹圖樣飾品，他表示，已經關注粉紅點活動10多年，看到許多國家的婚姻平權之路逐步向前，期待新加坡也能繼續努力，社會能更開放、更具包容性。

新加坡文化、社區及青年部兼社會及家庭發展部高級政務次長蔡瑞隆到場聽取民眾建議，他是執政黨人民行動黨的國會議員。此外，工人黨及其他黨派也有代表與會。

台灣是亞洲第一個同性婚姻法制化國家，泰國日前通過歷史性修法，同性婚姻將在年底上路。