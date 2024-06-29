尼泊爾西部暴雨引發土石流 造成至少9人喪命

尼泊爾救災當局官員今天表示，國內西部遭遇季風暴雨引發土石流災情，造成至少9人死亡，其中包括3名孩童。

路透社報導，尼泊爾救災當局發言人巴塔萊（DizanBhattarai）指出，首都加德滿都以西約250公里的古爾米區（Gulmi）馬利卡村（Malika），有一家5口在睡覺時，房子卻被土石流沖毀。

巴塔萊告訴路透社，這5人的遺體已全數尋獲，其中包含2位孩童。

另外，毗鄰古爾米區的西揚加區（Syangja），有1名婦女和她的3歲女兒也因土石流沖毀他們的房屋而喪命，附近的巴格隆區（Baglung）同樣有2人死於土石流災情。

每年6月至9月的季風降雨都會帶給南亞地區大範圍的災損及人員傷亡，從今年6月中旬以來，尼泊爾全國各地已有至少35人死於土石流、洪水與雷擊。