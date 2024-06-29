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裝病向公司請假！正妹搭飛機遇主管搭同班「尷尬打招呼」 最後結局神展開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名印尼女子裝病向公司請假，準備搭飛機回鄉，結果在機場碰到主管打招呼。合成圖／擷自抖音、Canva
一名印尼女子裝病向公司請假，準備搭飛機回鄉，結果在機場碰到主管打招呼。合成圖／擷自抖音、Canva

當謊言被拆穿應該如何收場？一名23歲女子格蕾絲（Grace）向公司請假謊稱生病，其實是搭飛機回故鄉印尼，結果登機當天發現主管搭同一班，主管向前打招呼還語帶調侃說「這裡是醫院嗎」，令她尷尬到想落跑，不僅如此，兩人機上座位距離也很相近，主管甚至和她一起「隔空合照」，令格蕾絲返鄉的好心情完全破滅。

根據《紐約郵報》報導，格蕾絲在抖音分享巧遇主管的經歷，近日她謊稱生病和公司請假，但其實是回故鄉印尼度假，結果當天登機突然被一個熟悉面孔叫住，回頭一看才驚覺是主管。主管很快就明白她裝病一事，開啟尬聊模式，還假裝困惑詢問「這裡是醫院嗎」，格蕾絲只能一直傻笑掩蓋震驚的情緒，所幸主管沒繼續刁難，兩人一直聊到上飛機。

@grachevaaleidya

♬ Please Please Please - Sabrina Carpenter

有趣的是，主管抵達座位後特地拍下坐在後方的格蕾絲，格蕾絲收到照片也急忙回覆。在影片中，也可以看到兩張情緒對照圖，格蕾絲本來上機前比YA準備回鄉度假，結果謊言被主管識破後，在機上一臉「度日如年」超級厭世。

影片曝光後掀起討論，網友紛紛留言直呼尷尬，「我如果碰到一樣狀況會哭得像個嬰兒，然後遞辭職信」、「生病時不適合工作，只適合旅行」、「身為主管的我不會生氣，因為我也幹過一樣的事」。格蕾絲也在留言區透露，她和主管目前沒在這間公司上班了，透露兩人已經離職，但未說明離職原因。

主管 印尼 抖音 紐約 辭職

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