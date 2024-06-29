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法國法院裁定 拉威爾是「波麗露」唯一作者

中央社／ 法國南泰爾28日綜合外電報導

法國法院今天裁定，拉威爾（Maurice Ravel）是古典音樂名作「波麗露」（Bolero）的唯一作者，這對拉威爾後裔與宣稱協助該曲創作的人後代，皆有版權收入上的影響。

法新社報導，巴黎郊區南泰爾（Nanterre）的法院，駁回有關「波麗露」是拉威爾與俄羅斯著名舞台設計師貝努瓦（Alexandre Benois）合作完成的主張。法院在聲明中表示，這部作品「因此仍屬於公共財產」。

拉威爾的「波麗露」是於1928年在巴黎歌劇院（Paris Opera）首演，這首樂曲從一個簡單的主旋律，漸次重覆堆疊起壯麗的最高潮，問世後立即成為經典名作。

拉威爾於10年後去世，後人自此曲賺取了數以百萬計美元，直到著作權於2016年到期，作品成為公共財產。

在法國，作曲家過世後，著作權有效期限為70年，不過為了彌補二戰期間的損失，又會增加一些年限。

但負責設計「波麗露」原始演出的貝努瓦，他的後人堅持貝努瓦應被視為共同作者。

貝努瓦的後人要求分享「波麗露」的版權收益，而且由於貝努瓦是在1960年去世，這將使「波麗露」的著作保護延伸至2039年。

代表貝努瓦遺產權益的律師2月告訴法國的法院：「『波麗露』是專為芭蕾舞創作，不應被視為一首獨立的管弦樂作品。」

代表拉威爾遺產權益的律師，支持「波麗露」是拉威爾與貝努瓦「共同創作」的說法，尤其是因為這將讓他們再次開始自「波麗露」的使用中收取版權費用。

提出此主張的一方以多份文件舉證貝努瓦是「波麗露」的共同作者。

但此案的另一方是法國作者、作曲者和音樂出版者協會（Sacem），他們認為上述主張是基於「歷史虛構」。協會引用拉威爾在1929年簽署的官方聲明，認為拉威爾是「波麗露」的唯一作者。

協會委任律師德林格（Yvan Diringer）今天向法新社表示：「這是一項論證充分的裁定，仔細審查了提陳法庭要注意的所有資料。」

協會的法律團隊表示，相關版權曾每年帶來「好幾百萬歐元」，不過在2011年至2016年間，此一數字已降至每年13萬5000歐元左右。

法院還命令拉威爾後裔卡斯特爾（Evelyne Pen deCastel）支付協會象徵性的1歐元，「用以賠償因濫用著作人格權所帶來的損害」。

代表拉威爾遺產權益的律師維爾肯 (Gilles Vercken)表示：「我們正冷靜地分析法院的裁定後再回應媒體。」

威爾 律師 法國

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