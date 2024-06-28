卡夫卡辭世百年後親筆信拍賣 預估成交價近370萬

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導

20世紀最偉大作家之一卡夫卡（Franz Kafka）一封向友人吐露自己再也不能寫作的信，如今在他辭世百年後出現於拍賣會上，預估成交價最高可達9萬英鎊（約新台幣369萬元）。

路透社報導，卡夫卡的巨著包括「審判」（The Trial）和「變形記」（The Metamorphosis），拍賣的信是他致函奧地利詩人暨出版商艾倫斯坦（Albert Ehrenstein），內容據信是答覆文學期刊Die Gefährten的邀稿。

這封信以德文撰寫，篇幅約莫一頁，並僅署名Kafka。這位出生於現今捷克首都布拉格的小說家在信中表示，他已經3年沒有撰寫任何作品。

根據拍賣公司蘇富比（Sotheby's）的說法，這封信據信約在1920年4至6月間於義大利北部城鎮麥拉諾（Merano）的一座療養院裡落筆。卡夫卡在1917年診斷出罹患肺結核，但他在信中並未提及自身病情。

根據英譯，卡夫卡寫道：「當憂慮已滲透到內在某個層次，寫作和埋怨顯然就會停止，的確我的抵抗不是太有力。」

蘇富比把這封信收錄在其「中世紀至現代圖書、手稿與音樂」拍賣活動當中，活動期間是本月26日至7月11日，這封信成交價估計介於7萬至9萬英鎊。

艾倫斯坦最後將這封信轉寄給美國女藝術家裴魯茲（Dolly Perutz），這次拍賣是連同艾倫斯坦當時使用的信封。

義大利 蘇富比 詩人

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