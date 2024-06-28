卡羅維瓦利國際影展開幕 美導演莫天森獲頒主席獎

中央社／ 布拉格28日專電

在今年卡羅維瓦利國際影展開幕典禮上，美國導演兼演員維果莫天森獲頒「影展主席獎」，並展示他自編自導的電影「歷劫薔薇」。

卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary InternationalFilm Festival）是捷克最大的電影節，也是中東歐地區最具聲望的電影節。根據卡羅維瓦利國際影展新聞稿，在28日開幕典禮上，維果莫天森（ViggoMortensen）獲頒「影展主席獎」（Festival President’sAward），並展示他自編自導的電影「歷劫薔薇」（The Dead Don’t Hurt）。

新聞稿指出，維果莫天森是一位多才多藝的演員兼導演，在1980年代中期開始他的演藝生涯，並迅速在影壇嶄露頭角。

莫天森早年代表作包括演出「證人」（Witness）、「鬼哭山河」（Prison）與「愛情獵殺者」（FreshHorses）。莫天森在1987年洛杉磯首演的戲劇「Bent」中表現出色，獲得Dramalogue評論家獎。

莫天森因在奧斯卡金像獎導演彼得傑克森（PeterJackson）的史詩巨作「魔戒」（The Lord of theRings）中飾演亞拉岡（Arathorn）一角，而在國際上聲名大噪，並獲得廣泛的讚譽。

2007年，莫天森憑電影「黑幕謎情」（EasternPromises），而首次獲得提名奧斯卡獎、英國影藝學院電影獎（BAFTA）與金球獎。莫天森在「神奇大隊長」（Captain Fantastic）中與「幸福綠皮書」（GreenBook）的精彩演出，讓他分別在2017年與2019年再度獲得提名奧斯卡最佳男主角獎。

在卡羅維瓦利國際影展開幕式上放映的「歷劫薔薇」（The Dead Don’t Hurt），是莫天森第二次擔任導演的電影作品。他在本片擔任導演、編劇和製片人，同時為電影作曲。

在今年影展中，也迎來獲奧斯卡最佳導演的史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）。史蒂芬索德柏將展示他的「卡夫卡」（Kafka）和「克內夫先生」（Mr.Kneff）並親自介紹這兩部電影。

卡羅維瓦利國際影展每年會放映約200部來自世界各地的影片，並邀請知名導演、演員與製片人前來共襄盛舉。

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