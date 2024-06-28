「神來一脫」爆紅！政見發表會直播脫衣狂晃 女候選人嬌羞：別看我

日本東京都知事選舉6月20日公告後正式開跑，共56名候選人參選，7月7日將投開票。不過，今年東京都首長選舉亂象多，繼日前「裸女海報」爭議，一名女候選人也傳出脫序行徑，在27日政見發表會上，不僅狂稱讚自己「可愛」，還邊喊「好熱、好緊張」，邊當著鏡頭脫衣解扣，到最後只剩一件平口小可愛還勉強包裹著「雙峰」，讓不少人看傻了眼，成功在網上引起話題。

綜合日媒報導，現年33歲的東京都知事候選人內野愛里，在長達6分鐘的政見發表中只提出了3項訴求，分別是「請和內野愛里做朋友」、「宣傳內野愛里的YouTube頻道」以及「讓所有人認識內野愛里」，一度讓人摸不著頭緒。然而，發表會最後的「神來一脫」卻讓她瞬間爆紅，在當地史上最多候選人的激烈戰況中異軍突起。

「我們終於見面了，我是因可愛而聞名的內野愛里」，從NHK直播影片中可見，內野愛里身穿條紋襯衫、戴著眼鏡，看似一本知性正經的模樣，開頭就先介紹自己的社群平台，呼籲民眾可以追蹤關注。接著話鋒一轉，便開始對著攝影師嬌嗔，「不要這樣看我，沒錯，就是在說你（攝影師），不能因為我超可愛就這樣看我，討厭，我會害羞」。

隨後，內野愛里又突然喊著「好熱」、「好緊張」，便開始對著鏡頭上演脫衣秀，故意放緩動作一顆一顆解開襯衫鈕扣，到最後只剩下一件膚色平口小可愛，大方露出事業線，她在無厘頭地稱讚自己「不只是可愛，還很性感」的同時，雙峰也跟著尷尬晃動，脫序行徑令手語翻譯員及現場工作人員十分傻眼。

內野愛里直播片段曝光後，旋即在網上引發熱議，網友紛紛表示，「現場的人怎麼都能忍著不笑呢？」、「手語翻譯員竟然能面無表情地完成所有工作」、「無論如何，內野愛里很聰明」、「這就像是偶像的選拔現場」、「這屆東京都知事選舉太混亂」、「我只是碰巧在政見發表會看到這幕就忘不掉了」。

據了解，內野愛里所屬政黨為「看看可愛的我發表政見吧（カワイイ私の政見放送を見てね）」，她5月宣布競選的消息一出，旋即在網上引起熱議，甚至在東京都知事參選人公布後，人氣也依然很高，街頭演講時經常被要求合照。

「我想要創造一個年輕人對政治更感興趣的世界，如果有什麼我能做的，我願意盡力！」根據NHK候選人調查，內野愛里政見主攻年輕族群，包含改善青年收入和就業環境、傾聽年輕人的聲音等，而此番「脫衣策略」也成功在各年齡層中引發話題，在眾多競爭者中獲得關注。

目前在各政黨的支持下，東京都知事選戰呼聲最高的仍是現任知事小池百合子，與無黨籍前國會議員蓮舫的「女傑對決」。