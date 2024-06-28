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去年約600案例…日本航空雙雄防奧客 共同彙整9類顧客騷擾行為

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本兩大航空公司全日空、日本航空共同彙整因應「顧客騷擾」的方針，並整理出9種「顧客騷擾」類型，希望藉此展現因應「奧客」的堅決態度。 情境示意圖／Ingimage
日本兩大航空公司全日空、日本航空共同彙整因應「顧客騷擾」的方針，並整理出9種「顧客騷擾」類型，希望藉此展現因應「奧客」的堅決態度。 情境示意圖／Ingimage

日本兩大航空公司全日空、日本航空（Japan Airlines）今天宣布已共同彙整因應「顧客騷擾」的方針，並整理出9種「顧客騷擾」類型，希望藉此展現因應「奧客」的堅決態度。

日本放送協會（NHK）報導，全日空（All NipponAirways）與日本航空（簡稱日航）2023年度總共掌握了約600件「顧客騷擾」案例，例如空服員在飛行途中提供飲料時，乘客以空服員弄錯飲料為由，朝空服員扔杯子。

此外，相關「顧客騷擾」案例還有民眾口無遮攔，在電話中罵客服中心的職員「笨蛋」、「無能」等。

日航顧客體驗推進部長上辻理香今天在記者會上表示，「希望我們兩間公司彙整的方針能擴及到其他公司，業界全體一起因應顧客騷擾」。

關於「顧客騷擾」，日本鐵路公司像是JR東日本公司、JR西日本公司，今年稍早已經紛紛祭出相關方針欲保護員工。愈來愈多日本企業相繼展開具體行動，因應「顧客騷擾」。

日本 空服員

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