危險熱浪侵擾！全球20大首都變熱 智庫：35度以上天數30年增52％

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導
全球20大首都，氣溫達到攝氏35度以上的天數在過去30年間增加52%。示意圖／美聯社
全球20大首都，氣溫達到攝氏35度以上的天數在過去30年間增加52%。示意圖／美聯社

總部設於英國倫敦的智庫國際環保開發研究所（IIED）今天發布分析結果顯示，德里、雅加達和布宜諾斯艾利斯等全球20大首都，氣溫達到攝氏35度以上的天數在過去30年間增加52%。

路透社報導，全球20個人口最多的首都共住有超過3億人，他們特別容易受到氣候變遷造成氣溫上升的影響，因為道路的瀝青和建築物會吸收和保留熱度。

印度德里、孟加拉達卡和菲律賓馬尼拉等首都今年已受危險的熱浪侵擾，導致大量跟高溫相關的死亡事件以及學校被迫停課。

根據氣象站數據，德里已遭遇到74年來最長、最嚴重的熱浪，從5月14日至6月21日之間，連續39天最高溫達到或超過攝氏40度。

印尼雅加達的攝氏35度以上天數增加最多，從1994年至2003年的28天，增加到最近10年的167天，南韓首爾從9天增至58天，阿根廷布宜諾斯艾利斯則從7天變成35天。

印度 氣候變遷 熱浪 雅加達 高溫

延伸閱讀

極限登峰身後事？暖化融雪，聖母峰登山遺體群的腐敗危機

傳中國政協出入國防院 國防部：國防院對外交流不會討論國安機密

英智庫籲對俄制裁講求先發制人 提及台製品流向問題

歐美3智庫稱分化中俄沒用 建議歐盟定位陸為「歐洲安全威脅」

相關新聞

「神來一脫」爆紅！政見發表會直播脫衣狂晃 女候選人嬌羞：別看我

日本東京都知事選舉6月20日公告後正式開跑，共56名候選人參選，7月7日將投開票。不過，今年東京都首長選舉亂象多，繼日前「裸女海報」爭議，一名女候選人也傳出脫序行徑，在27日政見發表會上，不僅狂稱讚自己「可愛」，還邊喊「好熱、好緊張」，邊當著鏡頭脫衣解扣，到最後只剩一件平口小可愛還勉強包裹著「雙峰」，讓不少人看傻了眼，成功在網上引起話題。

去年約600案例…日本航空雙雄防奧客 共同彙整9類顧客騷擾行為

日本兩大航空公司全日空、日本航空（Japan Airlines）今天宣布已共同彙整因應「顧客騷擾」的方針，並整理出9種「...

以為是真愛！女獄警戀愛腦幫嫌犯走私毒品 慘入獄變犯人

英國一名女獄警在值勤時被嫌犯猛烈追求，一心相信兩人是真愛的女獄警失去判斷能力，竟在「男友」說服下開始替嫌犯走私毒品、大麻、手機等物品，行動曝光以後，女子也被判刑入獄，成為了男嫌犯的「獄友」。

77中國人搭豪車偷渡義大利... 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

義大利警方宣布破獲組織性犯罪「中國接駁車」（Chinese Shuttles），專門載運中國偷渡者從塞爾維亞等國入境再轉...

危險熱浪侵擾！全球20大首都變熱 智庫：35度以上天數30年增52％

總部設於英國倫敦的智庫國際環保開發研究所（IIED）今天發布分析結果顯示，德里、雅加達和布宜諾斯艾利斯等全球20大首都，...

全球最宜居城市 維也納連3年奪冠 美國前10大掛零

經濟學人資訊社(EIU)26日發布2024年全球宜居指數(Global Liveability Index)，全球173...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。