以為是真愛！女獄警戀愛腦幫嫌犯走私毒品 慘入獄變犯人

英國一名女獄警在值勤時被嫌犯猛烈追求，一心相信兩人是真愛的女獄警失去判斷能力，竟在「男友」說服下開始替嫌犯走私毒品、大麻、手機等物品，行動曝光以後，女子也被判刑入獄，成為了男嫌犯的「獄友」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，30歲的安娃巴（Hannah Angwaba）於2019年12月開始在監獄工作，安娃巴入職不久，34歲的嫌犯麥克福森（Anton McPherson）就對她展開猛烈追求。

其實當時麥克福森在監獄外還有一個女朋友，一直到2019年的聖誕節兩人都還有聯絡，但安娃巴仍義無反顧的墜入愛河。從兩人開始交往以後，她就開始替麥克福森走私各種物品，包含小型手機、USB充電器、Sim卡、大麻、古柯鹼等。

不過安娃巴開始走私沒多久，麥克福森的牢房就在2020年1月遭到搜查，安娃巴的行為也因此曝了光。

檢察官史蒂爾（Edward Steele）表示，監獄裡發現的毒品價值，甚至比街頭販賣的要高出十倍，是超純度的古柯鹼。麥克福森手上的古柯鹼價值22000英鎊到27000英鎊（約90到110萬台幣），大麻則價值7700英鎊（約31萬台幣）。

法官認為，安娃巴缺乏監獄管理的實務經驗，才會遭兩名經驗豐富的犯罪分子利用。不過安娃巴仍被判處4年半有期徒刑，在聽到判決時還當場跌坐痛哭。

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