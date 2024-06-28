日本能登半島地震死者增至281人 超越熊本地震

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本能登半島元旦發生規模7.6強震，石川縣輪島市與七尾市政府宣布「災害關聯死」案例共增加22人。如此一來，能登半島地震死者人數已增至281人，超越2016年熊本地震的276人。

讀賣新聞報導，輪島市政府與七尾市政府昨天宣布能登半島地震「災害關聯死」最新案例，分別為19人與3人，之中有男有女。

此外，輪島市府昨天也表示，這次最新認定為「災害關聯死」的其中1個案例，因為行政上的疏失，之前被官方歸類為直接死亡案例，因此經過修正後直接死亡案例減少1人。

如此一來，能登半島地震的直接死亡與「災害關聯死」案例目前分別為229人及52人，總計281人。

另外，石川縣官方本月25日召開的審查會中判斷應被認定為「災害關聯死」的案例另有18人，因此能登半島地震的罹難者數量預料攀升至299人。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是因為疲於避難生活、環境變化的壓力等因素造成身體健康惡化而往生。若經過地方政府認定為「災害關聯死」，罹難者家屬可依法獲得最多500萬日圓（約新台幣104萬元）的災害救助金。

強震 日本 熊本地震

延伸閱讀

日本母子蘇州遇刺 中國市民挺身阻攔傷重不治

花蓮地震土石流嚇跑遊客 中市府與建商組團考察送暖

匯價貶不停…市場：日圓165 將觸動干預

台日防災研討會分享能登地震經驗 促北市防災力

相關新聞

「神來一脫」爆紅！政見發表會直播脫衣狂晃 女候選人嬌羞：別看我

日本東京都知事選舉6月20日公告後正式開跑，共56名候選人參選，7月7日將投開票。不過，今年東京都首長選舉亂象多，繼日前「裸女海報」爭議，一名女候選人也傳出脫序行徑，在27日政見發表會上，不僅狂稱讚自己「可愛」，還邊喊「好熱、好緊張」，邊當著鏡頭脫衣解扣，到最後只剩一件平口小可愛還勉強包裹著「雙峰」，讓不少人看傻了眼，成功在網上引起話題。

去年約600案例…日本航空雙雄防奧客 共同彙整9類顧客騷擾行為

日本兩大航空公司全日空、日本航空（Japan Airlines）今天宣布已共同彙整因應「顧客騷擾」的方針，並整理出9種「...

以為是真愛！女獄警戀愛腦幫嫌犯走私毒品 慘入獄變犯人

英國一名女獄警在值勤時被嫌犯猛烈追求，一心相信兩人是真愛的女獄警失去判斷能力，竟在「男友」說服下開始替嫌犯走私毒品、大麻、手機等物品，行動曝光以後，女子也被判刑入獄，成為了男嫌犯的「獄友」。

77中國人搭豪車偷渡義大利... 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

義大利警方宣布破獲組織性犯罪「中國接駁車」（Chinese Shuttles），專門載運中國偷渡者從塞爾維亞等國入境再轉...

危險熱浪侵擾！全球20大首都變熱 智庫：35度以上天數30年增52％

總部設於英國倫敦的智庫國際環保開發研究所（IIED）今天發布分析結果顯示，德里、雅加達和布宜諾斯艾利斯等全球20大首都，...

全球最宜居城市 維也納連3年奪冠 美國前10大掛零

經濟學人資訊社(EIU)26日發布2024年全球宜居指數(Global Liveability Index)，全球173...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。