影╱印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

日本東京都知事選舉6月20日公告後正式開跑，共56名候選人參選，7月7日將投開票。不過，今年東京都首長選舉亂象多，繼日前「裸女海報」爭議，一名女候選人也傳出脫序行徑，在27日政見發表會上，不僅狂稱讚自己「可愛」，還邊喊「好熱、好緊張」，邊當著鏡頭脫衣解扣，到最後只剩一件平口小可愛還勉強包裹著「雙峰」，讓不少人看傻了眼，成功在網上引起話題。

2024-06-28 20:42