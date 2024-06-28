《金田一》主角配音員松野太紀腦出血逝世 天樹征丸發聲悼念
日本知名動畫《金田一少年之事件簿》主角配音員松野太紀6月26日腦出血逝世，享年56歲。《金田一》原作者天樹征丸網上發文悼念，悲傷指不敢相信再也聽不到松野太紀的聲音。
經紀公司青二製作6月27日公布，松野太紀26日因右側腦出血逝世。
松野太紀1967年10月生於東京，他以聲音出演《金田一少年之事件簿》的金田一一、《遊戲王GX》中的萬丈目隼、《犬夜叉》中的鋼牙以及《海綿寶寶》中的海綿寶寶而聞名。
《金田一》原作者天樹征丸27日在社交網站X（前稱Twitter）發文指：「不敢相信。我不想相信。我再也聽不到了。你那果斷的台詞……『以我爺爺的名義發誓！』我謹表示衷心的哀悼。松野君，請安息吧」。
另一配音員、同樣曾參與《金田一》配音工作的吉川登志夫也發文，向松野太紀致敬。他稱對松野太紀突然離世的消息非常震驚，「多年來我們一直是親密的朋友。我謹表示最深切的哀悼…… 太早了，太早了」。
影片為《金田一少年之事件簿R》動畫預告片，松野太紀為主角金田一一的聲優。
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文章授權轉載自《香港01》
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