斯洛伐克火車撞巴士5死5傷 美貨運列車出軌居民疏散

中央社／ 布拉第斯拉瓦27日綜合外電報導

斯洛伐克今天發生列車與巴士相撞事故，救難單位表示至少5死5傷。另外，美國芝加哥郊區今天也有一班貨運列車出軌，當局還在確認有無有害物質外洩，下令居民疏散。

路透社報導，根據斯洛伐克當地媒體，一班從捷克布拉格（Prague）出發，準備前往匈牙利布達佩斯（Budapest）的跨國列車，在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）以東110公里的新紮姆基鎮（NoveZamky）附近發生事故。

捷克新聞社「西蒂卡」（CTK）報導，事發時間為下午5時（格林威治時間15時）過後不久。

斯洛伐克救難單位在臉書（Facebook）上寫道，根據事故現場人員提供的消息，「共有5人傷重不治，至少5人受傷」。救難單位發言人則告訴法新社，她擔心死亡人數可能還會增加。

當地媒體公布的影像顯示，列車車體部分起火，濃濃灰煙衝向天際，一旁則是拿著行李的乘客。

鐵路公司發言人對法新社說，列車駕駛員因為「火車頭起火而灼傷」，而事故地點是一處有柵欄、有燈號的平交道。

另一方面，美國芝加哥（Chicago）郊區今天也傳出貨運列車出軌事故。

美聯社引述芝加哥當地的WGN電視台（WGN-TV）報導，這班列車上午10時30分左右（格林威治時間15時30分左右）在馬特森村（Matteson）出軌，所幸無人員傷亡。

不過工作人員還在確認是否有危險物質外洩，官員已下令事發地點1英里（約1.6公里）範圍內的居民疏散，還要民眾做好「長期」疏散計畫，離開時得帶著藥品和補給品。

斯洛伐克

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