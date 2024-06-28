有助緩解缺電 歐盟：資料中心上太空可行

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
國際能源署（IEA）預期，全球資料中心的用電量將在2026年超過1,000兆瓦時（TWh），約等同全日本的用電量。 美聯社
國際能源署（IEA）預期，全球資料中心的用電量將在2026年超過1,000兆瓦時（TWh），約等同全日本的用電量。 美聯社

歐盟委外進行的一項研究顯示，將資料中心送往太空是緩解電力需求的可行方案，且在太空中，資料中心將可受惠於來自太陽的「無限能源供應」。

CNBC報導，這項由歐洲議會委託航太公司Thales Alenia Space進行，為期16個月、耗資200萬歐元的「歐洲淨零排碳與資訊主權先進太空雲」（ASCEND）研究計畫結果顯示，架設於太空的資料中心，無論在技術上、經濟上、或環境上都是可行的。

國際能源署（IEA）預期，全球資料中心的用電量將在2026年超過1,000兆瓦時（TWh），約等同日本的用電量。計畫主持人杜梅斯提爾說，ASCEND計畫的目標是減少資料中心的能源需求，使其可受惠於無限的太陽能供給。

丹麥資料中心產業協會（DDCIA）策略與營運主管贊妮克說，「AI資料中心的用電量是傳統資料中心的三倍，而這將是電力供給和使用兩方面的問題」，我們需要一個「全然不同的建造、設計和操作資料中心的方式」。

ASCEND研究的資料中心設備，將在距離地表1,400公里的軌道上繞行，是國際太空站離地球的三倍遠。ASCEND的目標是在2036年，部署具備共10千瓩（MW）裝置容量的13座太空資料中心建築，以開啟雲端服務的商業化能力。

資料中心的模組將由一艘太空船搭載發射，每個模組的表面積為6,300平方公尺，裝置容量足以替自己供電。杜梅斯提爾表示，為能顯著影響數位產業的用電量，目標是在2050年前部署1,300座資料中心建築，以達到1百萬瓩（GW）的裝置容量。

研究也發現，若要有效減少二氧化碳排放量，必須研發一種碳排量比現有發射台少十倍的新型發射台。杜梅斯提爾說，目標是在2035年前備妥第一座環境友善、使用壽命達15年的發射台，這項計畫才有可行性。

太空 建築 日本

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