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涉網路犯罪！印尼峇里島逮上百名外國人 台灣籍共14人

中央社／ 加里曼丹27日專電
印尼峇里島移民局昨天在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人，其中14名是台灣人，其他人的身分尚未確定。峇里島示意圖。圖／路透
印尼峇里島移民局昨天在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人，其中14名是台灣人，其他人的身分尚未確定。峇里島示意圖。圖／路透

印尼峇里島移民局昨天在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人，其中14名是台灣人，其他人的身分尚未確定。印尼移民署表示，查獲多台電腦和手機，懷疑這群人涉嫌網路犯罪，正在調查中。

印尼移民署署長希爾米（Silmy Karim）今天透過聲明指出，峇里島移民局昨天監控島上一棟別墅，直到下午確認該地點有多名外國人，可能涉嫌網路犯罪及違反移民相關法規，隨即逮捕103名外國公民。

他說：「（103名外國人中）有14人是台灣公民，其他人的身分則尚未確定，目前正在調查中。」

希爾米補充，移民局在逮捕這群外國人的地點查獲多台電腦和手機，隨即扣留證據，103名外國人會暫時安置在拘留所，等待調查。

印尼 台灣人 外國人 峇里島 移民署 網路

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