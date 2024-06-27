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芬蘭開全球首例 將為人類接種禽流感疫苗

中央社／ 赫爾辛基26日綜合外電報導
衛生當局宣布，芬蘭計劃最快下週向一些會接觸動物的勞工提供預防性禽流感疫苗，此舉使芬蘭成為全球第一個這麼做的國家。情境示意圖。圖／Ingimage
衛生當局宣布，芬蘭計劃最快下週向一些會接觸動物的勞工提供預防性禽流感疫苗，此舉使芬蘭成為全球第一個這麼做的國家。情境示意圖。圖／Ingimage

衛生當局宣布，芬蘭計劃最快下週向一些會接觸動物的勞工提供預防性禽流感疫苗，此舉使芬蘭成為全球第一個這麼做的國家。

路透社報導，芬蘭已採購1萬人份疫苗，每劑疫苗需注射兩次。這是歐洲聯盟（European Union）共同採購計畫的一部分，歐盟擬為15國向疫苗大廠CSLSeqirus購買多達4000萬劑疫苗。

歐盟執行委員會（European Commission）表示，芬蘭將是第一個讓人接種禽流感疫苗的國家。

芬蘭衛生福利研究院（THL）昨天發布聲明表示：「疫苗將提供給年滿18歲或以上，因其工作或其他情況，感染禽流感風險較高的民眾。」

芬蘭衛生福利研究院發言人告訴路透社，至少在芬蘭部分地區，最快可能下週開始為民眾接種疫苗。

H5N1禽流感近年在全球導致數以億計家禽死亡或遭撲殺，且愈來愈常傳播至哺乳類動物身上，包括美國牛隻，也有一些案例是傳染給人類。

芬蘭當局認為有感染風險的人，包括毛皮及家禽養殖場工人、處理禽流感樣本的實驗室技術人員，以及在毛皮養殖場所在地區擔任動物保護檢查人員的獸醫。

芬蘭衛生福利研究院談到，他們也會將疫苗提供給在野鳥保護區、畜牧場工作，或在動物副產品處理廠等地負責清潔工作的人。

根據芬蘭衛生福利研究院，如果有人感染禽流感，也會向疑似感染或確診者的親密接觸者提供疫苗。

流感疫苗 禽流感 芬蘭

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