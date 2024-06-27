騙財又騙色！頂級渣男狂劈14女還傳性病 受害女控：他家人更會演

近日馬來西亞發生一起詐騙事件，一名34歲謝姓男子遭控騙財又騙色，受害女子表示，謝男交往期間不僅以甜蜜話術哄騙她借貸、開公司，還以財務困難為由向她借錢，前前後後騙至少60萬令吉（約新台幣414萬元），更可惡的是，女子還發現謝男根本「時間管理大師」，劈腿多達14名女子，這些人同樣被洗腦騙錢，有些人甚至感染性病。

根據馬來西亞媒體《中國報》系列報導，多名受害女子召開記者會控訴一名34歲謝姓華裔男子是「世紀渣男」，指出謝男自稱家裡政商關係良好，還拿出與高官合照獲取女方信任，等到雙方確認男女朋友關係後，謝男就會開始裝可憐，稱他面臨財務危機需要協助，女方就會一時心軟乖乖匯錢。

一名受害的32歲劉小姐表示，謝男和她交往長達4年，經常索取生活費，還會以生意出現問題為由哄騙她去借貸，甚至要求取一部分的錢合開公司，但事後根本收不到任何利潤。他們從2017年交往至2022年，她在謝男身上總共砸了60萬令吉。

但更離譜的事還在後頭，她有一次意外發現謝男劈腿14名女子，這些女子同樣被謝男騙財騙色，完全不知情自己遭到渣男欺騙，直到和劉小姐聯繫後才驚覺上當，有些人甚至被感染性病。

劉小姐也指控，謝男會帶一部分女子回家見家長，而男方爸爸、媽媽和弟弟根本「超會演戲」，看見不同女子上門都面不改色，和謝男配合地天衣無縫，讓受害女子們被蒙在鼓裡，繼續受到謝男壓榨。

劉小姐表示，當初和謝男合開公司出現勞資爭議，員工都領不到薪水，但謝男知道消息後馬上人間蒸發，留她一人面對所有責任，因此決定召開記者會，一次揭發渣男惡行，呼籲謝男盡快出面給受害女子們以及員工一個交待。