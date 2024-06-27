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保健食品是智商稅？ 研究：每天吃綜合維他命沒有更長壽

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現吃綜合維他命反而增加死亡風險。示意圖／ingimage
研究發現吃綜合維他命反而增加死亡風險。示意圖／ingimage

現代人注重身體健康，每天吃各種保健食品已經成為一種新型的生活習慣，不過日前一項研究發現，每天服用多種維他命，對於延年益壽不但沒有幫助，可能還會增加早逝的風險。

據《衛報》（The Guardian）報導，美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）的洛夫費爾德（Erikka Loftfield）博士發表了這項研究。研究結果發表在《JAMA Network》期刊。

洛夫費爾德和研究團隊分析了三項主要健康研究數據，追蹤受試者日常服用綜合維他命的使用情形。研究涵蓋39萬124名健康的成年人，進行長達20年的追蹤調查。

研究人員指出，目前並沒有證據證明每日服用多種維他命能降低死亡風險，而且研究也顯示，受試者每日服用多種維他命，反而讓死亡風險增加4%。另一份發表在《JAMA Network Open》的評論則指出，人體應該攝取的是健康的食物，而不是各種維他命。健康的食物才能提供微量和巨量營養素，也能限制飽和脂肪和膽固醇。

根據經濟部統計處2023年2月統計資料顯示，台灣保健營養食品產值連續5年創新高，2021年首度超越200億元，達到215億元，每年增加10.3%。

保健食品 維他命

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