快訊

繼三峽又無預警大停電！板橋晚間11428戶一片漆黑 台電搶修曝原因

吳秀梅遭拔官！傳食藥署長改由「這號人物」出任 身分背景曝光

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品　網紅宮廟主委遭聲押

抗壓性很差？ 研究發現可能與腸道細菌有關

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現心理韌性強弱，其實與腸道健康有關。示意圖／ingimage
研究發現心理韌性強弱，其實與腸道健康有關。示意圖／ingimage

美國一項研究發現，腸道中健康細菌的多寡，可能與心理健康有關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles，UCLA）古德曼-拉斯金微生物組中心聯合主任古普塔（Arpana Gupta）是這項研究的第一作者。該研究已發表在《自然心理健康》期刊。

該研究針對116名未診斷出有心理疾病的成年人進行評估，研究當中61%是女性，其餘則為男性。研究受試者BMI平均為28，皆為過重。受試者除了接受核磁共振掃描外，還需要提供糞便樣本及飲食報告。

研究問卷針對個人能力、心理韌性、是否對自己的直覺有信心、對負面結果和壓力的忍耐度、接受改變的程度等進行訪問，得分越高者代表心理韌性越高，越能應付壓力和逆境。

研究發現，韌性越高的人越少出現焦慮和憂鬱的情況，較不易自我評判，也更懂得調節自己的情緒。這組人的腸道微生物組（microbiome）較為健康，也就是調節消化能力、免疫力、賀爾蒙和神經系統的細菌更健康。心理韌性較佳的受試者的排泄物發炎情況較低，腸道屏障也更強更健康。

這項研究是與腸腦軸線（gut–brain axis）相關的研究。在之前的研究中就發現，腸腦軸線（指大腦和腸消化道的連結）會影響飢餓感、飽足感、食慾、消化、新陳代謝、壓力和免疫力。

由於這項研究只針對心理韌性做調查，因此研究結果有限。研究團隊認為未來需要做進一步研究，才能了解腸道健康與憂鬱症或創傷後症候群（PTSD）是否相關。

延伸閱讀

性治療師掏「雷射光劍」稱能燒滅創傷 女遭性侵獲賠近9百萬元

讓妻子雙胞胎妹妹懷孕 夫竟辯稱：基因一樣不算外遇

公器私用！員警懷疑妻子偷吃 竟用街道監視器跟蹤

正妹牌失效？知名餐廳Hooters爆倒閉潮 全美已關40多家分店

相關新聞

目睹義大利男遭圍毆！日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治

日本NHK報導，一名日籍商人在義大利為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。

保健食品是智商稅？ 研究：每天吃綜合維他命沒有更長壽

現代人注重身體健康，每天吃各種保健食品已經成為一種新型的生活習慣，不過日前一項研究發現，每天服用多種維他命，對於延年益壽不但沒有幫助，可能還會增加早逝的風險。

抗壓性很差？ 研究發現可能與腸道細菌有關

美國一項研究發現，腸道中健康細菌的多寡，可能與心理健康有關。

日本九州北部恐降大雨 氣象廳籲嚴防土石災害

日本氣象廳今天表示，日本九州北部等6縣從今天入夜後到明天中午，有可能出現帶來激烈降雨的「線狀降水帶」，呼籲對象地區民眾嚴...

退役教練車哪裡去？日媒透露「這些國家超愛買」 里程數高也不怕

在駕訓班學開車時，多半會使用副駕有煞車的「教練車」，而這些教練車在汰換之後，又會到哪去呢？日本媒體近來透露，有許多日本的教練車流入中古市場後，往往都是被國外，特別是亞洲國家給買走。

哈利波特第一集原創封面拍賣 6187萬元落槌

講述戴眼鏡男孩巫師故事的「哈利波特：神秘的魔法石」（Harry Potterand the Philosopher's ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。