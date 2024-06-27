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日本科學家開發活體皮膚笑臉機器人 笑容逼真詭異

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本科學家利用人類細胞開發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其附著在機器人表面，展現出逼真、或許令人毛骨悚然的笑臉。

法新社報導，日本東京大學研究人員本周在「細胞報導物理科學」（Cell Reports Physical Science）期刊發表研究報告，並附上一段影片，影片中看起來黏糊糊的粉紅色材料，延展成令人不安的笑容。

研究人員使用一種「皮膚形成細胞負載凝膠」來創造一個「覆蓋著活皮膚的機器人」。

生物混合機器人專家希望有朝一日，這項技術可以在具人類外觀與能力的機器人發明中發揮作用。

這個由東京大學竹內昌治（Shoji Takeuchi）教授領導的團隊表示，「我們也希望這有助於進一步了解皺紋形成和臉部表情的生理學」，並有利於開發植入材料和化妝品。

這種新材料可能標記著與傳統人形機器人的不同，傳統人形機器人覆蓋著看起來真實的皮膚，這種皮膚通常由矽膠製成，不能出汗或自我修復。

而科學家的目標是賦予機器人生物皮膚，且具有自我修復的能力，但目前尚未實現。

在之前的研究中，研究人員先在機器人手指覆蓋由實驗室培養的皮膚，然後將膠原蛋白植入皮膚傷口，以展示皮膚傷口如何自我修復。

但研究人員表示，對他們的微笑機器人皮膚進行類似的修復測試，「將是未來的挑戰」。

為了創造出研究人員所謂流暢「自然的微笑」，他們將類皮膚組織凝化，並將其固定在機器人的孔內，這種方法的靈感來自真實人類的皮膚韌帶。

東京大學

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