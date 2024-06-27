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目睹義大利男遭圍毆！日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治
日本NHK報導，一名日籍商人在義大利為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。
報導引述義大利東北部烏迪內市的媒體消息說，死者是56歲的富永慎平（TOMINAGA SHINPEI，音譯）。義國警方已逮捕數名嫌犯，持續調查。
當地媒體指出，本月22日一名受傷的男子向富永求救，富永試圖在該男與追趕他的集團之間，做和事佬，未料，集團成員之一動手毆打富永，富永頭部撞擊地面，昏迷不醒。送醫治療3天，仍回天乏術，24日過世。
富永在烏迪內市生活多年，將當地知名的家具出口到日本。烏迪內市長表示，富永過世，對該市是嚴重的損失。認識他的人都說，他對城市發展很有貢獻，在社區留下了足跡，是值得尊敬的人物。
烏迪內市26日宣布，為表彰富永的勇氣，市政府將舉行哀悼活動。
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