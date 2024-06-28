在星巴克念書不行嗎？日網友遭店員警告「別再來了」 官網給答案

有些人到了咖啡店或其他餐飲店面，喜歡點了一杯飲料後，在座位待上一段時間，像是工作或者念書等等。但近來有日本網友對這樣的行為提出質疑，引起網路上的爭執。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，有網友表示在名古屋的星巴克，被店家警告好幾次「不要在星巴克念書」。也有人在京都的星巴克做類似的事，結帳時被店員說「今天又來準備資格考真是辛苦了，歡迎下次再來喔」，感覺這種行為遭到店家關切。

雖然看似在名古屋被驅趕，而京都店員則給予正面的回答，不過有許多瞭解京都人特性的網友，知道這是京都人的表面話，背後實際的意思是「你怎麼又來念書了呢？下次請別再來了」，依然是對這件事採取反對的態度。

有人同意在咖啡店念書佔位的行為確實不妥，表示「昨天我去星巴克，整間店的人都在看書。如果要念書的話，可以找比較空的店家吧」、「刻意要到星巴克念書妨礙別人到底是什麼意思」、「起碼避開尖峰期吧，外面都在排隊了，裡面還在一坐好幾個小時在念書」。

至於日本星巴克官方網站中，針對「是否可以在店內讀書」這個疑問，官方回答是「根據店家不同而異，詳情請詢問店員」，顯示是否允許念書，還得看個別店家如何規定。