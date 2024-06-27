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日本九州北部恐降大雨 氣象廳籲嚴防土石災害

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本氣象廳今天表示，日本九州北部等6縣從今天入夜後到明天中午，有可能出現帶來激烈降雨的「線狀降水帶」，呼籲對象地區民眾嚴防豪雨可能帶來的土石災害。

日本朝日新聞報導，氣象廳表示，可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）的地區包括山口縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣及大分縣共6縣。

受到暖濕空氣流入延伸到九州北部的梅雨鋒面與低壓內，當地大氣狀態將變為非常不穩定。

氣象廳目前預測，截至明天中午止的24小時降雨量，福岡等九州北部5縣部分地區可能多達250毫米；至於山口縣部分地區，也可能達180毫米。

日本過去只要出現「線狀降水帶」的地區，幾乎都會降下集中豪雨，例如2018年發生的西日本豪雨，及2020年7月發生的熊本縣球磨川氾濫等災情。

日本 福岡 豪雨

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