日本九州北部恐降大雨 氣象廳籲嚴防土石災害

婚姻人口以及生育率低落，是日本目前嚴重的社會問題。而人們之所以不願交往，不願生育，也和社會風氣有關。近來日本社會學教授山田昌弘就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，分析日本不婚不生的可能原因。

2024-06-27 12:14