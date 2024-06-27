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哈利波特第一集原創封面拍賣 6187萬元落槌

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

講述戴眼鏡男孩巫師故事的「哈利波特：神秘的魔法石」（Harry Potterand the Philosopher's Stone）首版原創水彩插畫，今天以190萬美元（新台幣6187萬元）落槌。

法新社報導，知名拍賣公司蘇富比（Sotheby's）在聲明中表示，這件藝術品成為「拍賣會上售出過最有價值的哈利波特物品」。

「4名競拍者透過電話和線上競標這幅插畫近10分鐘，確定賣出後響起熱烈掌聲。」

1997年，當時年僅23歲的泰勒（Thomas Taylor）創作這幅作品，當時他畫了額頭有閃電形狀疤痕、戴著圓形眼鏡小男孩的標誌性形象。蘇富比原先估價為40萬至60萬美元之間。

當泰勒在英國劍橋一家兒童書店工作時，布盧姆斯伯里出版公司（Bloomsbury）編輯康寧漢（BarryCunningham）聘請他為「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）繪製插圖。「哈利波特」第一集於1997年6月26日在倫敦發行。

根據蘇富比圖書專家桑茲（Kalika Sands），泰勒是最早閱讀這本書的其中一人，並獲得一份初期手稿副本，為他的藝術作品提供資訊。

這本書出版時，JK羅琳和泰勒還不為人所知，很少人預料到這本書會掀起全球轟動。根據蘇富比，「哈利波特」系列第一集「神秘的魔法石」當時僅印刷了500本，其中300本由圖書館收藏。

27年後，所謂的「波特宇宙」包含了JK羅琳的「哈利波特」系列7本原著、票房賣座的系列電影、廣受好評的舞台劇和電玩遊戲。「哈利波特」系列被譯成80種語言，全球銷量約5億冊。

眼鏡 藝術作品 蘇富比

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