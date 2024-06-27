退役教練車哪裡去？日媒透露「這些國家超愛買」 里程數高也不怕

在駕訓班學開車時，多半會使用副駕有煞車的「教練車」，而這些教練車在汰換之後，又會到哪去呢？日本媒體近來透露，有許多日本的教練車流入中古市場後，往往都是被國外、特別是亞洲國家給買走。

根據日本媒體「くるまのニュース」報導，教練車通常在副駕座位上，裝有輔助煞車和輔助鏡等道具，市面上一般來說，找不太到教練車的新車。而教練車通常會行駛7到8年，且期間使用次數非常頻繁，但因為會定期檢修，所以就算已經使用多年，里程數也比較長，但二手車的車況並不差。

不過在最近，日本的二手中古車市場，卻很少有教練車的蹤跡。首先是因為教練車規格特殊，中古車商也不一定願意收。再來，海外市場對這些教練車其實相當有興趣，以前就有俄羅斯業者會購買二手教練車，現在則是變成亞洲圈也會選購。特別是日幣貶值的關係，使得進口成本也變得便宜。

不過，由於許多國家對於車子進口的關稅相當高，像是泰國的關稅率為200％，意即一輛30萬日圓的中古車，進到泰國的成本就是三倍的90萬日圓，因此這些教練車，通常也不是直接輸入，而是會先拆解，以汽車零件的方式入國，接著重新組裝。如此一來，教練車特有的副駕煞車等裝備，也都不再是問題。