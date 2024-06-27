為何日本人不婚不生？社會學教授直指一習慣「無法分散愛情投資」

婚姻人口及生育率低落，是日本目前嚴重的社會問題。而人們之所以不願交往、不願生育，也和社會風氣有關。近來日本社會學教授山田昌弘就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，分析日本不婚不生的可能原因。

山田指出，過去在任教時，有一位德國學生詢問，在日本，男女是不是習慣分開來坐？儘管大學的座位採取自由入座，但大致上確實會變成男生坐一邊，女生坐一邊。除了上課以外，像是吃飯之類的場合，也有類似現象。

山田認為，像這種男女之間私領域分得很開的關係，幾乎是日本特有的，在其他國家並不常見。自己當初在求學時期，也都是男生自己相約吃飯、打麻將等等一起玩，很少有把女生當成「普通朋友」的狀況。且職場也是性別分明，很少有男女一同工作的機會。

然而這麼一來，就產生了一個問題。由於男女在私生活上太少接觸，使得男女共處，很容易就會被聯想成「有特別的關係」，而不是純粹的友情。對雙方而言，「想聊天」、「想要一起玩」和「想發生男女行為」的異性對象，很容易就被綁訂在單一個人身上。

結果，這就讓男女失去了玩樂找這位異性、吃飯找那位異性，男女關係則放在另一個異性身上的可能，無法進行「愛情的分散投資」。如此導致的結果，就是讓男女之間更加有隔閡，從而影響到日本的已婚人口和生育率。