為何越晚登機越好？外媒揭旺季旅遊4技巧 行李貼「1標籤」免乾等

暑假旅遊旺季到來，不少民眾出國遊玩時，經常會碰到人下了飛機卻還等不到托運行李，只好在原地乾等的情況。對此，就有外媒分享4個旅遊小技巧，可以幫助乘客快速拿到行李。

根據外媒「布里斯托爾郵報（Bristol Post）」報導，旅客若想縮短等待托運行李的時間，盡可能早點開始旅遊行程，「4個技巧」或許有機率可以避免發生乾等太久的情況。

1、不必搶快辦理登機

根據旅遊網站「Escape.com」的說法，旅客提早抵達機場是很常見的事，但在不影響航空公司或造成其他乘客困擾的情況下，民眾若能越晚辦理登機手續越好，因為行李也會跟著晚上飛機，並在抵達後最先被卸下。

美國某機場地勤人員修托（Thomas Lo Sciuto）也證實了這件事，「行李會依序由前到後裝在行李車上，因此若民眾最後辦理登機手續，他的行李便會被放在最後1個行李車」。

然而，並不是每個人都會覺得這種策略「很方便」，因為對於習慣提前做準備的人來說，晚登機是一種「危險策略」，將有較高的風險趕不上飛機。

2、行李手續費

對於某些願意多花錢以節省時間的人而言，部分航空公司也會提供額外服務，讓乘客多支付費用來換取優先處理行李。

3、搭乘商務艙

在某些航空公司，如果旅客是搭乘商務艙或經常搭機的人，有機會可以使用特殊的行李傳送帶。

相比高風險的「延後辦理登機」、要額外花錢的「行李手續費」或碰運氣的「特殊行李傳送帶」，第4種技巧就顯得平易近人許多，乘客只需要準備一張「易碎」標籤，並貼在行李箱外面即可。

「易碎」標籤的貼紙可向登機櫃檯人員詢問索取，貼有這類標籤的行李通常是最後才會被放上飛機，因此這意味著它也是最可能先被卸下飛機的，這有助於乘客減少行李托運的等待時間。