每月負擔小姑生活費…媳婦見婆婆遺囑無言以對 慘遭背叛損失近百萬元

家族成員離世未留遺囑而導致遺產紛爭的案例不勝枚舉，但有時遺囑本身也可能成為爭議的源頭。日本就有名人妻分享了自身的慘痛經驗，她與丈夫分擔了小姑與婆婆的生活費，並獲得婆婆承諾過世後會賣房還錢給夫妻2人，豈料在婆婆6年後過世時，人妻打開遺囑卻發現裡頭不僅沒有提到要給夫妻2人的錢，還稱「房子將由小姑繼承」，讓人妻一度無言以對，驚覺「被婆婆背叛了」。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，日本一名48歲家庭主婦佐藤洋子（化名），與56歲的丈夫浩介住在一起，家庭年收入落在680萬日圓（約新台幣138萬元），81歲的婆婆惠子則與本就無業的小姑久美（53歲）共同生活，浩介自覺虧欠妹妹需獨自承擔照顧母親的重任，便答應母親每月將匯款6萬日圓生活費（約新台幣1.2萬元）支援她們的開銷。

「如果我母親過世了，錢無論如何都會回到我身邊」，浩介以這句話作為理由，說服洋子同意在婆婆生前協助分擔生活支出。而惠子自己也將兒子浩介每月供給的生活費視為債務，向夫妻2人承諾「等我死了，我就賣掉房子還錢」。

儘管洋子無法理解為何連小姑的生活費都要由浩介負擔，但洋子對於婆婆的承諾深信不疑，6年來累計匯了450萬日圓（約新台幣91.4萬元）給婆婆。然而，在婆婆過世後，遺囑內容卻讓洋子頓時語塞，因為性格善良的婆婆出於感激之情，竟將房子留給了小姑，且除了房子外，婆婆沒有留下足夠的遺產來支付承諾的450萬日圓。

洋子無奈表示，婆婆遺囑令夫妻2人十分震驚，但浩介無意向失業的親妹妹討回這筆錢，「無論對死者說什麼，一切都來不及了」。