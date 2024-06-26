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性治療師掏「雷射光劍」稱能燒滅創傷 女遭性侵獲賠近9百萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
性治療師盧薩德以提供性治療為由性侵詹尼。示意圖／ingimage
性治療師盧薩德以提供性治療為由性侵詹尼。示意圖／ingimage

英國一名女子兒時遭到性虐待，為了醫治心理創傷，女子向性治療師求助。想不到這名治療師竟號稱自己的陰莖是「雷射光劍」，可以用它來「燒毀創傷」，藉此性侵女子，造成女子二次心理傷害。近期司法判決出爐，女子獲賠21.7萬英鎊（約895萬台幣）。

據《衛報》（The Guardian）報導，這起事件發生在2016年8月。當時29歲的詹尼（Ella Janneh）為了治療幼年遭性虐待的創傷，到49歲性治療師盧薩德（Michael Lousada）的診所接受治療。

詹尼砸下重金，花750英鎊（約3萬台幣）接受治療，但沒想到這次治療卻對她造成二次創傷。盧薩德在治療過程中對她上下其手，還聲稱自己的陰莖「就像雷射光束」，可以用它來「燒毀她的創傷」。

事件發生隔天，詹尼就向倫敦警察局報案，但案件卻在2018年被英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）撤銷。詹尼透過律師強調，自己從頭到尾都沒有要求或同意對方以陰莖插入的方式作為治療。

盧薩德的律師則表示，盧薩德提供的本來就是「性治療」而非傳統心理諮商，個案都是知情的狀況下接受侵入性療法，盧薩德之前已經為30-40名客戶提供過陰莖侵入性治療，皆沒有使用保險套。

在案件被撤銷之後，詹尼不肯放棄，又對盧薩德提出民事訴訟，整個訴訟過程長達8年。近期判決出爐，盧薩德須賠償21萬7000元英鎊。詹尼表示，被性侵的恥辱不該由受害人承擔，她之所以堅持到底，是希望能夠讓其他受害者也有勇氣站出來。

性侵 英國

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