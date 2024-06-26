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疾行火車險輾過…3歲男童「倒退嚕」爬行跌落鐵軌 英勇男神救援畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
英國諾丁漢郡的一處車站發生一起3歲男童跌落鐵軌的意外，事發過程全被監視器拍下。圖截自LNER
英國諾丁漢郡的一處車站發生一起3歲男童跌落鐵軌的意外，事發過程全被監視器拍下。圖截自LNER

近日，英國諾丁漢郡的一處車站發生一起3歲男童跌落鐵軌的意外。該名男童在月台行走時，突然停下來，朝鐵軌方向走，更跨越警戒區，趴地「倒退嚕」爬行後，跌落到鐵軌上。幸好一名英勇男子趕在火車進站前，跳下鐵軌並迅速將男童抱回月台，而驚險過程全被監視器拍下。

據外媒《鏡報》報導，英國諾丁漢郡的一處車站發生一起3歲男童跌落鐵軌的意外，事發過程全被監視器拍下。從倫敦東北鐵路釋出的影片，有兩個大人帶著一名男童準備搭火車，其中一人小跑步往前衝，另一人則是手提大包小包跟在後面，而該名男童則是跟在兩個大人後面。

該名男童跟著大人走了一段路之後，卻突然停下來，緊接著朝鐵軌方向走，並跨越月台畫有黃線的警戒區，趴地「倒退嚕」爬行。下一秒跌落到鐵軌上。與男童同行的大人發現後，急忙衝到月台邊，但手足無措，沒有馬上行動。

同一時間，一名男子也衝到月台邊，英勇跳下鐵軌，迅速將男童抱回月台，自己隨後也攀上月台。而男童被救起後不到20秒，一列黑色火車就進站了。一名火車站員工奧利維亞．蒂姆斯（Olivia Timms）目擊整起事件，表示「一列急速行駛的火車在幾秒後駛過車站，這顯示原本的結局有可能會很糟，值得慶幸的是，當天每個人都平安到家」。

一名男子衝到月台邊，英勇跳下鐵軌，迅速將男童抱回月台，自己隨後也攀上月台。圖截自LNER
一名男子衝到月台邊，英勇跳下鐵軌，迅速將男童抱回月台，自己隨後也攀上月台。圖截自LNER

倫敦東北鐵路也另外公布兩段監視器畫面。在第一段影片中，一名孩童跌落到停駛的火車跟月台之間的縫隙裡，而警衛拚命將孩童拉到安全的地方。第二段影片則是一名嬰兒被摔出嬰兒車，掉落到火車跟月台之間的縫隙，而車站人員和目擊驚悚一幕的旅客合力將嬰兒救回月台。據報導，倫敦東北鐵路經營的路線今年已發生8起涉及兒童安全的事件。

嬰兒車 火車站 監視器 英國

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