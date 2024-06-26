巴西最高法院通過 持有大麻供個人使用除罪化

經過漫長且分歧的審判，巴西最高法院今天表示，多數法官贊成將持有大麻供個人使用除罪化。

法新社報導，最高院11位法官中有8位認為，少量持有大麻仍是「非法行為」，但不會受到刑事訴訟的懲罰。

法院院長巴洛索（Luis Roberto Barroso）表示，「我們以多數票」裁定「持有大麻供個人使用是非法行為」但不具「犯罪性質」。

法官們也討論大麻含量多少才算是休閒用途而不構成走私，建議的範圍從25克至60克都有，明天將宣布定案。

最高院審理此案，是因為一名囚犯服刑時私藏3公克的大麻，導致刑期延長，辯護律師不服，一路上訴到最高法院。

此案2015年開始審理，曾多次中斷。

巴西自2006年起實施的現行法律將「未經授權取得、持有或運送毒品」視為犯罪行為。

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