快訊

太陽花女王劉喬安驚爆罹淋巴癌末期 駁斥週刊爆料：只想做點事

7月財神不請自來！3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

巴西最高法院通過 持有大麻供個人使用除罪化

中央社／ 巴西利亞25日綜合外電報導
大麻。美聯社
大麻。美聯社

經過漫長且分歧的審判，巴西最高法院今天表示，多數法官贊成將持有大麻供個人使用除罪化。

法新社報導，最高院11位法官中有8位認為，少量持有大麻仍是「非法行為」，但不會受到刑事訴訟的懲罰。

法院院長巴洛索（Luis Roberto Barroso）表示，「我們以多數票」裁定「持有大麻供個人使用是非法行為」但不具「犯罪性質」。

法官們也討論大麻含量多少才算是休閒用途而不構成走私，建議的範圍從25克至60克都有，明天將宣布定案。

最高院審理此案，是因為一名囚犯服刑時私藏3公克的大麻，導致刑期延長，辯護律師不服，一路上訴到最高法院。

此案2015年開始審理，曾多次中斷。

巴西自2006年起實施的現行法律將「未經授權取得、持有或運送毒品」視為犯罪行為。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 巴西

延伸閱讀

影／彰化服務生做大麻甜點…還拍製作影片成鐵證落網

國際刑警組織改選秘書長 開發中國家巴西候選人勝出

Joeman、蕾菈涉毒緩起訴確定 新北檢擬安排拍公益影片

網紅蕾菈夫婦涉持有大麻 緩起訴處分確定

相關新聞

三分之一成年人活動量不夠 世衛組織敲警鐘

根據今天公布的一項大型研究，近1/3成年人身體活動量不夠，對世人健康構成越來越大的威脅

富士山火山口3人無呼吸心跳 日警研判疑為登山客

日本警方今天搜救1名失聯登山客時，在富士山火山口附近發現呈現心肺停止狀態的3人，研判可能是登山客，正進行救助並釐清3人身...

巴西最高法院通過 持有大麻供個人使用除罪化

經過漫長且分歧的審判，巴西最高法院今天表示，多數法官贊成將持有大麻供個人使用除罪化

全球生育率持續下降 人口成長將在非洲

全球少子化已經帶來勞動力短缺、通貨膨脹問題，未來人口成長將發生在非洲地區！全球生育率下降改變了人口結構，包括美國、中國和日本等國家都面臨高齡化社會，勞動力缺乏更影響國家經濟發展。調查指出，未來人口成長將出現在撒哈拉以南非洲地區，並會形成「嬰兒潮」和「嬰兒蕭條」的世界兩種不同現狀。

新加坡地鐵學生讓座 長輩：「我還站得住 你坐吧」

台灣因博愛座衝突引熱議；新加坡地鐵車廂設有標語鼓勵讓座給「有需要者」；長者認為，鼓勵活到老動到老的精神在小販中心隨處可見...

推廣讓座出奇招 馬來西亞曾推喪屍版宣導片

台灣博愛座存廢爭論不休，在馬來西亞多年前為推動讓座文化，捷運公司曾以另類手法推出「喪屍版」宣導片，提醒「裝睡族」讓座給更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。