全球生育率持續下降 人口成長將在非洲

全球少子化已經帶來勞動力短缺、通貨膨脹問題，未來人口成長將發生在非洲地區！全球生育率下降改變了人口結構，包括美國、中國和日本等國家都面臨高齡化社會，勞動力缺乏更影響國家經濟發展。調查指出，未來人口成長將出現在撒哈拉以南非洲地區，並會形成「嬰兒潮」和「嬰兒蕭條」的世界兩種不同現狀。

生育率改變人口結構

《CNN》報導，經濟合作暨發展組織（OECD）研究指出，未來十年內，全球生育率下降將衝擊世界重要經濟體的人口結構，包括美國、中國和日本等國家，而2064年將可能成為史上首次全球死亡率超過生育率的年份。

長期以來，生育率下降一直是經濟學家擔心的問題，尤其擔心高齡化社會造成勞動力減少，並進一步加劇通貨膨脹。根據世界經濟論壇的數據，1960年代退休人員與勞動人員的比例為一比六，如今該比例接近一比三，而到2035年預計將達到一比二。

貝萊德董事總經理西蒙娜指出，工人比例減少將導致勞動力短缺，甚至提高工人的議價能力和薪資水平，這些最終都可能導致通貨膨脹，而人口萎縮已成為全球現象。

未來人口成長在非洲

《半島電視台》報導，一項調查2100年全球生育率的報告也顯示，未來約有198個國家人口數量將明顯減少，然而，多數人口成長預計將來自撒哈拉以南非洲地區，全球每兩個嬰孩中就會有一個來自該區域。

華盛頓大學衛生計量與評估研究所（IHME）表示，人口結構變化將導致「嬰兒潮」和「嬰兒蕭條」的世界兩種不同現狀，其中，富裕國家面對少子化而努力維持經濟成長，貧窮國家則面臨不斷增長的人口壓力。

IHME首席科學家巴塔查吉強調，生育率和活產率的趨勢將影響國家經濟實力，並且重組全球社會結構，而在撒哈拉以南非洲的嬰兒潮快速增長的同時，全球對於人口移民的援助網絡變得更加重要。

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