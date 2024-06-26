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三分之一成年人活動量不夠 世衛組織敲警鐘

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
世衛組織研究顯示，近三分之一成年人身體活動量不夠，對世人健康構成越來越大的威脅。示意圖／ingimage
世衛組織研究顯示，近三分之一成年人身體活動量不夠，對世人健康構成越來越大的威脅。示意圖／ingimage

根據今天公布的一項大型研究，近1/3成年人身體活動量不夠，對世人健康構成越來越大的威脅。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）和其他研究人員的研究顯示，2022年超過31%的成年人身體活動未達建議量，相當於18億人，比2010年增加了5個百分點。

世衛組織健康促進司司長柯雷屈（Ruediger Krech）表示：「缺乏身體活動是對全球健康的無聲威脅，顯著地加重了慢性病負擔。」

他在網路記者會上表示：「不幸的是，世界並沒有朝著正確的方向發展。」

為保持健康，世衛組織建議所有成年人每週至少花150分鐘進行中等強度的身體活動，包括步行、騎自行車甚至做家事等，或至少75分鐘的劇烈強度運動，例如跑步或參加體育比賽。

柯雷屈說，若運動量未達這種程度，會增加罹患心臟病、糖尿病、某些癌症以及心理健康問題的風險。

根據刊登在「刺胳針全球衛生」（The Lancet GlobalHealth）期刊的研究，如果這種趨勢持續下去，到2030 年，成年人缺乏活動的程度預計將上升到35%。

世衛健康促進司身體活動處處長布爾（Fiona Bull）表示，這項研究「敲響警鐘，提醒我們做得還不夠」。

各國民眾缺乏活動的比率差異甚大，例如，阿拉伯聯合大公國66%成年人身體活動量不夠，馬拉威則不到3%。

性別也有差距，全球近34%女性未達門檻，男性則有29%未達標準。

布爾說，活動率整體下降有「多種原因」，包括人們走路的次數減少、在電腦前工作的次數增加，以及休閒時常花更多時間盯著螢幕等。

運動 馬拉威

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