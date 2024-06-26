富士山火山口3人無呼吸心跳 日警研判疑為登山客

日本警方今天搜救1名失聯登山客時，在富士山火山口附近發現呈現心肺停止狀態的3人，研判可能是登山客，正進行救助並釐清3人身分。

日本富士新聞網報導，家住東京都的53歲男性6月21日跟家人說要去富士山，並在傳送像是在山頂所拍攝照片給家人後失聯，警方接獲通報展開搜救，今天在火山口附近發現呈現心肺停止狀態的3人。目前仍不清楚3人的性別與年齡。

日本放送協會（NHK）報導，靜岡縣警察本部表示，在富士山靠靜岡縣側的火山口附近，發現3人倒地意識不清，可能是登山客。

警方是在搜索6月21日前往富士山登山後失聯的男性上班族時，發現意識不清的3人，警方除展開救助外也正在釐清3人身分。

根據設置在富士山頂的日本氣象廳觀測點所觀測，6月21日到26日最低溫大約在攝氏零下1.6度到4.9度間，白天最高溫是6月23日的7.8度。

靜岡放送（SBS）報導，靜岡縣警方的山岳救助隊在火山口附近所發現的3人，全數看似呈現心肺停止狀態。山岳救助隊正持續進行救助任務。

每年7月到9月是富士山開山時期，今年山梨縣側的開山日是7月1日，靜岡縣側的開山日是7月10日。