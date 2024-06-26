日Sukiya內用竟端出免洗餐具 網一見全爆氣：當我在吃飼料？

日本Sukiya為了改善職場環境，近來除了提高時薪以外、還採取全電子化點餐等流程，降低員工的負擔。然而，店家為了減少員工工作負擔，即使在店內用餐也使用免洗餐具，結果遭受許多批評。

根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，現在日本部分Sukiya店家，即使選擇內用，也已不再提供一般碗盤，而是改用外帶的保麗龍碗裝牛丼和味增湯，並用透明塑膠杯裝沙拉、紙杯裝水等等，被許多消費者認為用餐興致少了許多。

日媒記者實際走訪「Sukiya神保町店」，不只發現餐具都換成免洗的，而所謂的餐具回收區，其實根本就是垃圾桶。儘管引入電子點餐系統後，確實方便了不少，也能感受到減輕員工的壓力，但端出免洗餐具的行為，依然讓許多消費者難以苟同。

該店在GOOGLE評論上，就有不少人表示「內用還給我外帶餐具？我不會再來了」、「我第一次碰到內用還拿保麗龍容器的店家。或許是想減少洗碗的程序，但覺得自己被虧待了」、「感覺就像是在吃飼料一樣，完全感受不到餐點的美味」、「欸…內用也是保麗龍？這不是『用餐』是『飼料』了吧」、「只是餐具改變，就少了內用的溫度」，顯示確實有不少顧客對此感到相當不滿。