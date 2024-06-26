超商推「加量不加價」銷路佳 日媒曝悲哀成因：不加量吃不起

近年來日本各家便利商店，開始在限定期間推出「加量不加價」活動，增加旗下便當、麵包等食品的份量促銷，許多門市往往活動一開始，東西就被搶購一空，顯然十分受到消費者青睞。然而在加量不加價的背後，其實卻暗藏著另一個警訊。

根據日本媒體「女子SPA！」報導，日本LAWSON便利商店在6月12到25日期間，再次舉辦了加量活動，相關商品份量增加47％，這是LAWSON第三次舉辦這個活動。而在5月初，7-11也曾辦過為期一周的增量祭，全家便利商店也在前兩年，推出過增量40％的促銷活動。

然而報導指出，加量不加價對消費者而言看似划算，探究其背後原因，卻可能是對一般民眾來講，便利商店的食品已經太過「奢華」了。2022年的電影「辣妹刺客」裡，就有角色購買超商三明治，結果被同事揶揄「你還真有錢」的橋段。其他影劇中，也曾出現劇中人物在便利商店買食物，說是要「奢侈一下」的戲碼。

儘管這些是創作作品，但也某種程度反映了現實情況。對比早期的戲劇中，整天只吃便利商店食物，其實是在表現經濟拮据的手法，如今日本物價飆升，便利商店的食物越來越貴，但大眾薪水又停滯不前，加上還有各種開銷考量，讓很多人覺得連吃便利商店都成為一種奢侈，若非碰到加量不加價活動，根本買下手。