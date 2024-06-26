快訊

中國掀綠色浪潮影響地緣政治 台灣能源政策何去何從？

LINE免費貼圖6款來了！這款接任務永久免費用 「犬派生活」毛孩超討喜

力勸小羅斯福搶先德國造出原子彈！愛因斯坦親筆信拍賣 估達1.29億元

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
愛因斯坦曾致信小羅斯福，力勸他趕在德國政府之前投入核武研發。美聯社
愛因斯坦曾致信小羅斯福，力勸他趕在德國政府之前投入核武研發。美聯社

世界知名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）1939年曾寫了一封長達兩頁的信，警告時任美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt, FDR）說，德國可能已經在研發原子彈，並大力建議美國應先下手為強，才能取得二戰勝利。此封信將於9月在佳士得拍賣行拍出，成交價預估可達400萬美元（約新台幣1.29億元）。

這封信是愛因斯坦與匈牙利裔的物理學家西拉德（Leó Szilard）當年在紐約長島北岸一間小屋起草的兩封信之一，信中警告，德國政府正在積極支持核子研究，並藉此製造出威力極大的炸彈。

愛因斯坦敦促美國政府趕在德國之前投入核武研發，小羅斯福隨後便成立鈾顧問委員會，並下令由核物理學家奧本海默（Robert Oppenheimer）負責，最終研發出於1945年在日本廣島和長崎投下的原子彈，終結二戰並迎來核子時代。

即將拍出的這封信現藏於紐約海德公園的羅斯福圖書館與博物館。但另一封篇幅較長的版本由已故微軟共同創辦人之一艾倫（Paul Allen）所擁有，近日連同其他遺產以16億美元（約新台幣519億元）價格拍出。

佳士得拍賣行曾在2018年以近300萬美元（約新台幣9744萬元）價格，拍出愛因斯坦於1954年寫的一封「上帝之信」，他在信中說，「上帝這個詞只不過是反映人類弱點的產物」。

愛因斯坦

延伸閱讀

網球／謝淑薇換搭檔照樣贏 詹皓晴德國開紅盤

共享登山杖可定位助求援 北科大生獲德國iF設計獎

黨員舉納粹旗混藍鷹？ 吳崢：他已退黨多年勿惡意連結

影／德國車商叫苦不迭 為何電動汽車賣不動？外媒揭有這些原因

相關新聞

全日空飛台灣班機「機體突故障」！ 緊急返航回羽田機場

全日空（ANA）25日一架原定從羽田機場飛往台北松山的航班，日本時間下午5時半（台灣時間下午4時半）因機體部分設備故障，...

力勸小羅斯福搶先德國造出原子彈！愛因斯坦親筆信拍賣 估達1.29億元

世界知名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）1939年曾寫了一封長達兩頁的信，警告時任美國總統小羅斯福（F...

男童驚吐天花板「1雙眼睛」看著他 爸媽不信7天後見這幕後悔了

國外一名男童某日半夜發現自家廚房裡站著一名陌生男人，3個月後又見到天花板有「一雙眼睛」緊盯著他，但男童父母卻不相信兒子所見，稱他「想像力旺盛」。不料，1周後屋內開始傳出惡臭，該對夫婦打開兒子臥室天花板上的通風口，大量蛆蟲「從天而降」，這才驚覺裡頭竟躺著一具無名男屍。

巴黎地鐵優先座「長者排最末」 亂讓座恐惹人不開心

台灣大眾運輸乘客因博愛座起衝突，存廢再引熱議。法國地鐵有「優先席」，但不分顏色，長者排在順序最末，後於身體不適者。法國長...

印度首都缺水危機 官員批鄰省控制水量絕食送醫

印度首都德里爆發缺水危機，德里水務廳長艾提什（Atishi）指控鄰省控制上游供水量，在絕食數天抗議之後，因健康狀態惡化而...

日本氣象廳示警防中暑 7月到9月高溫恐更甚以往

日本氣象廳今天示警，預測今年7月到9月幾乎全日本各地的氣溫可能會較往年來得更高，民眾必須嚴防中暑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。