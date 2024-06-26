快訊

川上拜下恐再度引爆通膨！16名諾貝爾經濟學獎得主連署示警

孫安佐經紀人朱翊銘被起底台大高學歷 八大經歷豐富曾參選立委

巴黎地鐵優先座「長者排最末」 亂讓座恐惹人不開心

中央社／ 巴黎25日專電
巴黎地鐵也有保留座，但椅子並沒有以不同顏色區分，只在特定區域上方貼了貼紙，盼禮讓座位給身障、無法站立、抱小孩、年邁者和孕婦。中央社
巴黎地鐵也有保留座，但椅子並沒有以不同顏色區分，只在特定區域上方貼了貼紙，盼禮讓座位給身障、無法站立、抱小孩、年邁者和孕婦。中央社

台灣大眾運輸乘客因博愛座起衝突，存廢再引熱議。法國地鐵有「優先席」，但不分顏色，長者排在順序最末，後於身體不適者。法國長者普遍也不愛被主動讓座，認為那是顯得虛弱的象徵。

近日台灣的捷運博愛座頻引發糾紛，究竟基於美意與公民意識的博愛座，為何一再成為衝突的導火線？或許與「博愛」的定義和「讓座」的認知有關。

巴黎地鐵也有特別座，名稱為「優先席」（placesprioritaires）。但椅子並沒有以不同顏色區分，只在特定區域上方貼了「請禮讓我們」的標誌貼紙。一般而言，沒有座位是優先席；或者說，只要有心，所有座位都可是優先席。

根據巴黎大眾運輸公司（RATP）官網，優先席是保留給9種有需求者。排序第一的是退伍或傷殘士兵，接著是視障者、身心障礙勞工、站立困難的不適民眾。

排序第5的則是孕婦，接續為帶4歲以下幼童者、沒有明確站立困難的不適民眾、持有站立困難卡者。而優先順序最末者，則是75歲以上長者。

換言之，滿頭白髮但年邁力壯的長者，其優先序位是絕對是在顯然站立困難的不適民眾之後。

巴黎地鐵以擁擠聞名，尖峰時期必定滿座，民眾看到位子會毫不猶豫地選擇坐下。若出現明顯需要位子的人，例如手拄拐杖、步履蹣跚的長者、孕婦、抱嬰兒者、身障人士等，大多人都會主動讓位，無論該座位旁是否有「優先席」貼紙。

對於顯然有需求者還好辦，但「75歲以上長者」，就比較棘手了。一般而言，法國銀髮族多不服老，每天健行慢跑、生活充實忙碌，將自己打扮得體面亮麗的7旬以上長者比比皆是，更不喜歡隨意被貼上「老」、「孱弱」等標籤。

網路媒體Slate一篇文章就分析為何法國年長者面對「突如其來」的讓座，大多會顯得無所適從，甚至不開心。

62歲的大學文學教授埃爾維（Hervé）就向Slate表示，第一次在第戎（Dijon）輕軌上遇年輕男子讓座時他大受震驚，脫口而出：「天啊，我又不老」。語畢空氣凝結，他也感到窘迫，因為他知道對方是好意的。

知名新聞工作者畢佛（Bernard Pivot）在書中也曾講到類似經驗，「有天在地鐵上，第一次有位年輕女子起身讓位給我，我差點給了她一巴掌」。

網友@savanabay則在社群媒體X上哀嘆，「今天早上一個年輕人很客氣地在地鐵上讓座給我…當頭棒喝！… 我看起來有那麼老了嗎？」

專攻老年化的社會學家比雷（Michel Billé）分析，之所以法國年長者不喜歡隨意被讓位，是因為此舉凸顯了「鏡像效應」，即別人對自己的態度猶如一面鏡子，照出自己的形象以進一步認識自己。

埃爾維說，「我不笨，當然知道自己力不如前，但當知道他人眼中的我們看來脆弱時，這可不是好消息」。比雷分析，「這會讓我們接收到自己不願看到，且可能不太喜歡的形象」。

因此，絕大多數的法國人在地鐵上，只會選擇讓座給明顯孱弱、站立困難的人；一位行走正常的銀髮族，通常不會也不願被年輕人讓位。

換言之，隱性需求者，或渴望坐下的長輩是很難獲得主動讓位的，這時的解決做法也很簡單、很文明－開口禮貌詢問。

「不好意思，我站不太住，能讓給我坐嗎？」因此在地鐵中可以看到長輩開口向任何座位詢問可否讓座。通常被詢問者會同意讓位，但對方絕對也是有權拒絕的。這時，吃了閉門羹的需求者沒有任何抓狂的理由，位子還很多，再問下一個人就是了。

如Slate報導所寫，在法國，讓位給看來較年長的人，等於間接將他歸類為需要協助的人，彷彿怕對方沒有能力站穩，也難怪會造成部分長者「自尊打擊」的內心小劇場上演。

若來法國，不須戰戰兢兢盯著誰有需要座位，也不必急著禮讓年長者，很可能他們不會領情。另一方面，為他人起身並非義務，而是體諒與善意，若有需要座位，優雅詢問即可。

博愛座 法國 讓座

延伸閱讀

文湖線調整博愛座廣播內容 新北捷：讓位不該被侷限

影／博愛座爭議 蔣萬安：年齡不是唯一標準

台中市公車「博愛座」貼紙不分年齡座位 入小五教科書

博愛座非情勒座 中捷推「博愛貼紙」：有需要都可讓座

相關新聞

男童驚吐天花板「1雙眼睛」看著他 爸媽不信7天後見這幕後悔了

國外一名男童某日半夜發現自家廚房裡站著一名陌生男人，3個月後又見到天花板有「一雙眼睛」緊盯著他，但男童父母卻不相信兒子所見，稱他「想像力旺盛」。不料，1周後屋內開始傳出惡臭，該對夫婦打開兒子臥室天花板上的通風口，大量蛆蟲「從天而降」，這才驚覺裡頭竟躺著一具無名男屍。

力勸小羅斯福搶先德國造出原子彈！愛因斯坦親筆信拍賣估達1.29億元

世界知名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）1939年曾寫了一封長達兩頁的信，警告時任美國總統小羅斯福（F...

巴黎地鐵優先座「長者排最末」 亂讓座恐惹人不開心

台灣大眾運輸乘客因博愛座起衝突，存廢再引熱議。法國地鐵有「優先席」，但不分顏色，長者排在順序最末，後於身體不適者。法國長...

印度首都缺水危機 官員批鄰省控制水量絕食送醫

印度首都德里爆發缺水危機，德里水務廳長艾提什（Atishi）指控鄰省控制上游供水量，在絕食數天抗議之後，因健康狀態惡化而...

日本氣象廳示警防中暑 7月到9月高溫恐更甚以往

日本氣象廳今天示警，預測今年7月到9月幾乎全日本各地的氣溫可能會較往年來得更高，民眾必須嚴防中暑

被控性侵未成年 尼泊爾爭議性精神領袖遭法院定罪

尼泊爾法院官員今天表示，一名被數以千計信徒相信是佛陀轉世的男子遭控性侵未成年人，尼泊爾法院裁定罪名確定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。