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日本北海道廳舊本廳舍整修後 將改收費入館

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本北海道廳舊本廳舍正進行整修工程，北海道政府已決定在2025年重新開放後向每位遊客收取入館費，不再免費入館，且原本未對外開放的「八角塔」也將改為收費開放。

日本北海道文化放送（UHB）報導，北海道知事鈴木直道說，未來能登上八角塔一覽北海道廳舊本廳舍周邊景緻，「我們希望由指定管理者設定收費金額，這筆收入未來將用在吸引遊客等方面」。

作為知名觀光景點的北海道廳舊本廳舍，被指定為日本國家重要文化財，目前預訂2025年2月將完成整修工程，同年夏天前重新開放遊客入內參觀。

不過，針對原本免費開放的北海道廳舊本廳舍，北海道政府為提升服務品質，已決定在整修完成後改為收費入館。

根據目前預想，入館費最高每人300日圓，大學生及高中生最高每人200日圓；國中生以下免費入館。

至於過去不開放參觀的建築物外觀象徵「八角塔」，未來只要另外支付入場費就能參觀，目前預想最高每人1200日圓。

北海道政府6月18日已將包括設定收費金額的條例案，送進開議中的北海道議會審議。

北海道 日本 觀光景點

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