男童驚吐天花板「1雙眼睛」看著他 爸媽不信7天後見這幕後悔了

國外一名男童某日半夜發現自家廚房裡站著一名陌生男人，3個月後又見到天花板有「一雙眼睛」緊盯著他，但男童父母卻不相信兒子所見，稱他「想像力旺盛」。不料，1周後屋內開始傳出惡臭，該對夫婦打開兒子臥室天花板上的通風口，大量蛆蟲「從天而降」，這才驚覺裡頭竟躺著一具無名男屍。

根據外媒「鏡報（The Mirror）」報導，國外一名網紅巴倫（Jonathan Bartlett Allen，在網上被稱為「MrBallen」）在TikTok上分享，有名9歲男童半夜偷溜進廚房想吃宵夜，卻看到有名極度消瘦的陌生男人，正站在自家冰箱前「大快朵頤」，男童嚇壞趕緊跑去通知父母，但他們下樓後，卻只見到空無一人的廚房，檢查了房子周圍也沒有發現任何蹤跡，便認為一切都是兒子編造的故事。

不過，男童對自己所見深信不疑，密切觀察後發現家裡確實出現「某種微妙變化」，例如水槽裡多出沒人使用過的杯子、餐巾架莫名被移動到櫥櫃另一側，且經常有種「被人盯著」的感覺。儘管男童猜測有人偷溜進了家中，卻礙於沒有確切證據，仍無法說服父母。

直到3個月後的某天，當男童躺在床鋪上時，赫然與天花板通風口的「一雙眼睛」對視，男童驚慌失措下跑進父母房間，試圖解釋剛剛看到的事情，然而當他們打開通風口時，卻依然一無所獲，該對夫妻便不再理睬兒子，並指責他「想像力過於活躍」。

沒想到，就在這起偷窺事件發生1周後，屋裡開始瀰漫一股「難聞的惡臭」，大部分味道都來自男童臥室，由於天花板上的空間不算小，男童父母原先以為可能是有動物誤闖並死在裡面，豈料一打開通風口後竟掉出一堆蛆蟲，並發現裡頭不僅躺著一具無名男屍，還擺了一張簡易小床和幾幅陌生男子畫的「男童素描」，疑似早已住了好幾個月，讓男童父母懊悔沒能及早發現家中遭人入侵，「兒子的懷疑一直都是正確的」。

這起事件曝光後，引來網友熱議，「永遠不要忽視孩子的意見，就算他們有時可能看起來像是在說謊」、「那個男孩可能會留下陰影」、「慶幸我的房子裡沒有通風口或任何可供爬行的空間」。