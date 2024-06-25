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印度首都缺水危機 官員批鄰省控制水量絕食送醫

中央社／ 新德里25日專電
印度首都德里在經歷熱浪之際也爆發缺水危機。圖為德里民眾排隊從供水車取水。中央社
印度首都德里在經歷熱浪之際也爆發缺水危機。圖為德里民眾排隊從供水車取水。中央社

印度首都德里爆發缺水危機，德里水務廳長艾提什（Atishi）指控鄰省控制上游供水量，在絕食數天抗議之後，因健康狀態惡化而送醫。

印度人口眾多水資源已吃緊，最近又逢盛夏天熱少雨，導致德里發生缺水危機，許多水壓低的地區只能依靠政府運水車供水，偶爾傳出民眾搶水發生肢體衝突事件。

德里重要水源亞穆納河（Yamuna River）流經數個邦，經德里政府請願，印度最高法院指示上游的喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）釋放多餘的存水，中間的哈雅納邦（Haryana）應讓水順利通過。

但艾提什指控哈雅納邦「扣留屬於德里的水」，導致德里缺水，並於21日開始絕食抗議。

在德里執政的小老百姓黨（AAP）今天在社群平台X說，艾提什的血糖值昨天晚間降至瀕危而緊急送醫，如今在醫師建議下停止絕食，但會透過其他方式為德里爭取供水，包括結合友黨在國會發聲。

根據德里水務廳的說法，德里每天需要10億500萬加侖的水，其中6億1300萬加侖需要流經哈雅納邦，缺水危機已經導致280萬人的日常生活受到影響。

哈雅納邦政府否認干擾對德里供水；在印度中央執政的印度人民黨（BJP）則指控小老百姓黨治理不當，過去10年間從不認真修補水管破洞，導致自來水損失嚴重。

印度人口占全球約18%，但只擁有全球4%水資源，印度許多大都會都存在缺水問題。

穆迪信評公司（Moody's Ratings）曾警告，印度經濟快速發展，也將使產業用水量增加，例如水力發電及製鋼等，供水不足可能影響這些產業運作，導致主權信用評級被下調。

此外，缺水危機將影響農作物產量，若處理不當將造成糧食價格升高，引發社會動盪。

印度 水資源 缺水

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