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日本氣象廳示警防中暑 7月到9月高溫恐更甚以往

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本氣象廳今天示警，預測今年7月到9月幾乎全日本各地的氣溫可能會較往年來得更高。 美聯社
日本氣象廳今天示警，預測今年7月到9月幾乎全日本各地的氣溫可能會較往年來得更高。 美聯社

日本氣象廳今天示警，預測今年7月到9月幾乎全日本各地的氣溫可能會較往年來得更高，民眾必須嚴防中暑

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳今天發布7月到9月的長期預報，預測屆時地面附近會有太平洋高壓、上空則受青藏高壓影響，也就是說日本附近容易被兩個高壓所籠罩。

因此，目前預測幾乎全日本各地未來3個月平均氣溫，可能都會比往年來得高。

目前逐漸出現南美洲秘魯外海水面溫度較往年來得低的反聖嬰現象（La Niña），一旦發生的話，太平洋高壓勢力更易擴張，所以今年入秋後的「秋老虎」威力也可能相當強勁。

至於未來3個月預測降雨量，除了西日本7月可能較往年多外，其他地區都跟往年差不多。

氣象廳異常氣象情報中心主任田中昌太郎說，由於梅雨季的高溫及高濕度狀態持續，民眾應特別留意中暑。另外，不光是西日本，東日本靠日本海側地區的降雨量也可能變多。

中暑 日本 雨量

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