快訊

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 身上恐帶「這1菌」致感染

日本將公布地圖 方便查詢不動產是否在國安管制區

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本政府明天將公布被列為安全保障上重要土地管制區域的地圖資料庫，民眾上網輸入地址後就可以檢索列管區域，且有利不動產業者與附近居民查詢。

日本2021年通過「重要土地利用規制法」，管制自衛隊據點與核電設施周邊1公里內、國境離島等地區。

日本政府會調查列管區域內的土地、建物持有者等資訊，盼藉此減少外國資本因不當目的，取得與利用日本土地的風險。管制措施上路之後，總共有583處已被管制。

而被列為特別重要處的「特別注視區域」內的地主，欲交易該區域內的不動產必須事前報備，若土地利用被認定為威脅國安，官方能建議及命令所有者中止交易。

不過內閣府官網上僅以PDF檔的形式公布列管區域，放大版的地圖也只能查看局部地圖，而預計明天公布的網路地圖系統，民眾移動游標以及使用縮放功能更能輕鬆確認土地是否被管制。

對於欲買賣土地的不動產公司而言，更容易掌握相關資訊，有助於申報買賣。

美國從國安的角度，同樣有相關法規管制機場、港灣、美軍設施附近的不動產交易，市民在網上輸入住址、點擊地圖之後就可以得知與列管設施的距離。而日本則是參考美國的作法建構這套地圖系統。

地圖 日本 美國

延伸閱讀

台日防災研討會分享能登地震經驗 促北市防災力

交通混亂不堪其擾 日本京都請求中央提高觀光客票價

兩日本人蘇州遇襲 陸外交部：將切實保護在華外人安全

泰國政府刺激房市 研擬放寬對外國人限制

相關新聞

被控性侵未成年 尼泊爾爭議性精神領袖遭法院定罪

尼泊爾法院官員今天表示，一名被數以千計信徒相信是佛陀轉世的男子遭控性侵未成年人，尼泊爾法院裁定罪名確定

韓鋰亞電池工廠大火22死，多為中國籍和女性

南韓京畿道華城市的Aricell鋰亞電池製造工廠在6月24日發生大火。目前已知有22名員工死亡，2人重傷、6人輕傷。其中死亡的勞工有18名為中國籍、1名寮國籍、一名國籍不詳。死者身分尤以女性為多數，共有14人。消防部門表示因屍體毀損嚴重，難以確認身份。

拍富士山亂象多 羅森便利店籲旅行社勿安排打卡

許多外國遊客爭相到日本山梨縣內兩家羅森便利商店（LAWSON）附近拍攝富士山，引發不少亂象。羅森表示，已要求旅行社不要安...

副卿坎伯：歡迎中國學生來美讀人文社會科 印度學生讀理工

副國務卿坎伯(Kurt Campbell)24日出席華府智庫演說時表示，美國歡迎中國留學生來美學習人文學科而非科學，同時...

波蘭米其林餐廳數量翻倍肯定餐飲品質和廚師天賦

2024年米其林指南在波蘭公布77家餐廳，較2023年大幅躍進，其中包括9家新進榜必比登，與3家新獲1顆星，唯一一家2星...

印尼女團閃耀世界 將登格拉斯頓音樂節

保守的伊斯蘭國家可有女性搖滾樂團？印尼女搖滾樂團「吵鬧之聲」將成為首個登上格拉斯頓音樂節的印尼樂團。團隊成員都在25歲以內，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。