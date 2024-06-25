日本將公布地圖 方便查詢不動產是否在國安管制區

日本政府明天將公布被列為安全保障上重要土地管制區域的地圖資料庫，民眾上網輸入地址後就可以檢索列管區域，且有利不動產業者與附近居民查詢。

日本2021年通過「重要土地利用規制法」，管制自衛隊據點與核電設施周邊1公里內、國境離島等地區。

日本政府會調查列管區域內的土地、建物持有者等資訊，盼藉此減少外國資本因不當目的，取得與利用日本土地的風險。管制措施上路之後，總共有583處已被管制。

而被列為特別重要處的「特別注視區域」內的地主，欲交易該區域內的不動產必須事前報備，若土地利用被認定為威脅國安，官方能建議及命令所有者中止交易。

不過內閣府官網上僅以PDF檔的形式公布列管區域，放大版的地圖也只能查看局部地圖，而預計明天公布的網路地圖系統，民眾移動游標以及使用縮放功能更能輕鬆確認土地是否被管制。

對於欲買賣土地的不動產公司而言，更容易掌握相關資訊，有助於申報買賣。

美國從國安的角度，同樣有相關法規管制機場、港灣、美軍設施附近的不動產交易，市民在網上輸入住址、點擊地圖之後就可以得知與列管設施的距離。而日本則是參考美國的作法建構這套地圖系統。