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被控性侵未成年 尼泊爾爭議性精神領袖遭法院定罪

中央社／ 加德滿都25日綜合外電報導
班堅（Ram Bahadur Bamjon）曾於2005年還是青少年的時候，吸引國際間關注，當時數萬人前往尼泊爾東南部一睹這位盤腿坐於樹下近10個月的「佛陀少年」（Buddha Boy）。 美聯社
班堅（Ram Bahadur Bamjon）曾於2005年還是青少年的時候，吸引國際間關注，當時數萬人前往尼泊爾東南部一睹這位盤腿坐於樹下近10個月的「佛陀少年」（Buddha Boy）。 美聯社

尼泊爾法院官員今天表示，一名被數以千計信徒相信是佛陀轉世的男子遭控性侵未成年人，尼泊爾法院裁定罪名確定。

路透社報導，班堅（Ram Bahadur Bamjon）曾於2005年還是青少年的時候，吸引國際間關注，當時數萬人前往尼泊爾東南部一睹這位盤腿坐於樹下近10個月的「佛陀少年」（Buddha Boy）。信眾稱他可以一連數日，不吃不喝不睡，靜修冥想。

薩拉希（Sarlahi）地方法院司法常務官艾德希卡里（Sadan Adhikari）表示，33歲的班堅被控性侵未成年罪名確定，他未透露其他細節。法院將於7月1日宣判。

班堅最高將面臨14年徒刑。路透社記者未能聯繫到他對此發表評論。班堅的委任律師吉哈（Dilip KumarJha）表示，並無對其客戶不利的證據，他們將尋求上訴。

班堅今年1月在加德滿都郊外一處房子裡遭尼泊爾警方中央調查局（Central Investigation Bureau，CIB）逮捕。班堅在被控性侵、法院簽發逮捕令後，一直藏匿該處。

美聯社報導，警方表示，他們在逮捕行動的同時，查扣了價值22萬7000美元（約新台幣736萬元）的尼泊爾鈔票，以及價值2萬3000美元（約新台幣75萬元）的外幣。

班堅於2005年在尼泊爾南部成名，之後遭信眾指控性侵和身體攻擊，名聲日益下滑，但他在尼泊爾南部仍設有靜修營，吸引數千人前往。

尼泊爾 性侵 未成年

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