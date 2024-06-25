拍富士山亂象多 羅森便利店籲旅行社勿安排打卡

許多外國遊客爭相到日本山梨縣內兩家羅森便利商店（LAWSON）附近拍攝富士山，引發不少亂象。羅森表示，已要求旅行社不要安排遊覽車載客到這2間店附近。

這兩家便利商店相距約1公里，分別是「羅森河口湖站前店」與「羅森富士河口湖町役場前店」，店外都可以拍到富士山彷彿懸在便利商店屋頂上的畫面，吸引大批遊客拍照，卻衍生亂丟垃圾、無視交通規則等各種脫序行為。

讀賣新聞報導，總部位於東京都的羅森說明，已經確認這兩家被觀光客當作打卡熱點的分店也是一些旅行社團體遊客的行程。

這兩家分店的停車場無法容納多輛大型巴士，有發生交通事故之虞，因此羅森上月要求4間旅行社不要把這兩家分店當作觀光目的地。

有旅行社已刪除相關行程，但仍有部分旅遊行程包含赴便利商店打卡。

羅森除了持續要求旅行社刪除相關行程，也「將與地方政府、警察合作，確保居民的生活環境與顧客的安全」。

富士河口湖町公所為了制止遊客爭相捕捉富士山與便利商店同框的照片，上月在「羅森河口湖站前店」前的人行道架設用來阻擋拍攝的黑布。