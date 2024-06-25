波蘭米其林餐廳數量翻倍肯定餐飲品質和廚師天賦

2024年米其林指南在波蘭公布77家餐廳，較2023年大幅躍進，其中包括9家新進榜必比登，與3家新獲1顆星，唯一一家2星餐廳蟬聯，另有1家餐廳以專注零廢物並使用當地農產品而榮獲波蘭第1顆米其林綠星。

今年波蘭有77家餐廳榮獲米其林推薦，比2023年的49家大幅躍進；今年77家獲推薦餐廳中，包括16家獲必比登（Bib Gourmand）獎項，其中9家為新進榜，比2023年的6家更進一步；還有5家餐廳獲1星榮耀，其中3家是新成員，比2023年的2家再登一階；在2023年首度獲得米其林2星的餐廳則繼續蟬聯。

2024年米其林指南推薦波蘭的餐廳家數，不論獲得必比登或是1星榮耀的餐廳幾乎均比去年大增。米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）說：「今年的指南反映了波蘭快速發展的餐飲品質和該國廚師的巨大天賦」。

位在克拉科夫（Cracow）的Bottiglieria 1881繼續蟬聯2星榮耀。它在2023年由1星晉升為2星，當時它被評為喜歡在開放廚房前的桌子，看著廚師大玩烹調藝術的氛圍，以及例如「魚和豌豆」和「鄉村豬肉」等低調的菜名，掩蓋住每道菜的藝術性和層次感而聞名。

新獲獎1顆星的餐廳有華沙（Warsaw）的Rozbrat20、克拉科夫以南約85公里的科斯賽力克（Kościelisko）村的吉翁特（Giewont），以及格但斯克（Gadansk）市第1家米其林星級餐廳ArcoPacoPérez。

這次還有米其林首次授予位於格但斯克的波蘭餐廳Eliksir綠色星星。此獎項於2020年推出，旨在表彰致力於永續美食機構。

Rozbrat 20位於華沙市中心最大的公園皇家御池公園（Łazienki）附近。他們將自己描述為是一個可以將客戶「帶到柏林早餐、倫敦午餐、華沙下午茶（podwieczorek）和巴黎晚餐氛圍」的地方。米其林寫道：「這是一個聰明的地方，前廳可以看到熟練廚師如何製作具有創意的複雜菜餚。」

位於波蘭北部最高建築奧利維亞之星33樓的ArcoPacoPérez，則為客戶提供格但斯克和波羅的海景色。米其林指南中寫道：「這家餐廳的烹飪非常出色，以波蘭農產品為基礎，以西班牙風味為驅動，並吸收了一些義大利影響。」Arco在Instagram上發表慶祝文寫道：「第一個米其林星星不僅是許多寶貴經驗的證明，更是迷人旅程的開始。」

第3家新星餐廳以波蘭塔特拉（Tatra）山脈的一座山峰命名吉翁特（Giewont），供應具有現代特色的波蘭美食。米其林指南寫道：「點菜時選取3項餐點（包括經典、時令或素食菜餚）一起提供，可以品嚐出廚房富有表現力並具有完美調味。」

與此同時，獲得波蘭第1顆米其林綠星的Eliksir位於格但斯克時髦的駐軍區（Garnizon）。它專門從事食物搭配，將菜餚與雞尾酒相結合的藝術，並專注於零廢物政策以及使用當地農產品。