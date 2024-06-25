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印尼女團閃耀世界 將登格拉斯頓音樂節

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印尼樂團「吵鬧之聲」將成為首個登台格拉斯哥音樂節的印尼樂團。（voiceofbaceprot IG）
印尼樂團「吵鬧之聲」將成為首個登台格拉斯哥音樂節的印尼樂團。（voiceofbaceprot IG）

保守的伊斯蘭國家可有女性搖滾樂團？印尼女搖滾樂團「吵鬧之聲」將成為首個登上格拉斯頓音樂節的印尼樂團。團隊成員都在25歲以內，以時而輕快、時而磅礡的曲風獲得印尼民眾喜愛，加上印尼民眾對重金屬與搖滾接受度高，前總統佐柯威甚至就是搖滾樂迷，也讓女團有在世界發揚光大的機會。

突破保守環境

根據《半島電視台》24日報導，今年的格拉斯哥音樂節依舊眾星雲集，包括酷玩樂團、Dua Lipa、Coldplay 和 SZA，還有SEVENTEEN與Disclosure等韓團外，出身印尼的「吵鬧之聲」成為了意外的焦點。吉他手馬斯雅、鼓手絲提與貝斯手瓦迪都沒去過英國，因此在出發前相當緊張。

絲提表示，樂團在3月收到音樂祭的邀請時感覺就是美夢成真。她們2014年成立樂團時，表演其實很糟糕，而且只是學校的課後活動，而她們學校也在印尼相對保守的省分。但在老師的鼓勵與訓練下，三人徹底愛上金屬樂，2018年她們以一首「學校革命」在網路上一炮而紅，並受到年輕人高度歡迎。

印尼人喜愛搖滾

雖然印尼是伊斯蘭國家，但該國也有舉辦東南亞最大的音樂節Hammersonic Festival，前總統佐柯威也是樂團「金屬製品」與「麥加帝斯」的粉絲。印尼樂團Marjinal的主唱麥卡利也說，印尼的龐克樂與搖滾樂反而愈來愈開放，比較沒有受到影響。

不過「吵鬧之聲」成員們的原生家庭一開始也是反對，但後來隨著知名度上升，也開始支持女兒們的夢想。

英國廣播公司》提到，格拉斯哥音樂節將於6月28日、29日兩日舉辦，是全球前三大音樂節之一，台灣樂團Matzka、阿爆與DJ RayRay等藝人曾在音樂節登台演出。

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