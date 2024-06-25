英格蘭高溫恐達攝氏30度 衛生局發布黃燈健康警示

英格蘭地區本週將有持續高溫，東南（South East）區域氣溫恐逼近攝氏30度，英國衛生安全局（UKHSA）今天發「黃燈」健康警示，提醒年紀較長及其他身體條件較弱的民眾留意。

UKHSA針對英格蘭9大區域中的8個發布「黃燈」警示，適用期間暫定為24至27日。英國氣象局（MetOffice）預測，本週英國全境將出現今年入夏以來最高溫，其中又以較南部的英格蘭和威爾斯地區高溫將持續較長時間，並伴隨強烈日照。

UKHSA與英國氣象局去年6月導入「氣候健康警示系統」，分為4個等級，從最安全至最不安全依序由綠、黃、琥珀、紅等4個顏色的燈號代表，原則上每年6月初至9月底、以及11月初至3月底分別針對高溫和低溫發布警示。

其中，「黃燈」提醒身體條件較弱的民眾留意；「琥珀燈」意味全體民眾都可能面臨健康風險，門診及急診需求恐上升，大眾交通運輸可能受影響；「紅燈」則表示民眾生命安全恐面臨顯著風險，關鍵基礎設施也受威脅。

UKHSA的資料顯示，英國有記錄以來偏高的溫度都出現在2002年以後，並於2022年7月首次出現破攝氏40度的高溫。估計僅在2022年，英格蘭地區就有超過2800名65歲以上民眾的死亡與高溫有關。

2022年也是英國氣象局自1884年有記錄以來，英國史上最熱的一年。

UKHSA預測，在2050年（含該年）以前，英格蘭每年與高溫有關的死亡個案數即可能出現3倍成長。根據UKHSA，氣候變遷是導致氣溫屢創新高的主因之一。

英國氣象局的資料顯示，自1884年有記錄以來迄今，英國全境6月平均氣溫最高紀錄是出現於2023年，為攝氏15.8度。這個數字較英國史上6月均溫的平均值高出攝氏2.5度。