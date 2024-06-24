大企業與城市共組聯盟 促各國訂定宏大氣候目標

全球部分最大型企業、金融機構、城市及地區攜手敦促各國政府，在2025年2月各國遞交減碳計畫給聯合國（UN）的期限截止前，須先壯大氣候雄心。

路透社報導，這個由各界組成的群體已登記加入名為「2025氣候使命」（Mission 2025）的聯盟。

此聯盟由一項合作計畫Groundswell所召集，計畫合作者包含非營利組織Global Optimism、Systems ChangeLab，以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund）。

支持這個聯盟的企業包含消費品公司聯合利華（Unilever）、全球最大連鎖家具家飾品零售商宜家家居（IKEA），以及英國再生能源公司Octopus EV。其他企業則由全球商業氣候聯盟（We Mean BusinessCoalition）這類團體作為代表。

「2025氣候使命」志在確保政治領袖採取大膽的氣候行動時，能獲得強大的支持。

這個聯盟由Global Optimism創辦夥伴費蓋雷斯（Christiana Figueres）帶頭發起。

該聯盟在聲明中引述獨立氣候智庫「能源氣候情報組織」（Energy and Climate Intelligence Unit）的資料表示，在全球最大型企業總計31兆美元的年營收中，目前超過2/3以追求實現淨零排放為依歸。

費蓋雷斯告訴路透社，「缺乏領導力」和政治噪音是政策不足以推動更乾淨技術的原因。這些技術已證實比目前的競爭者更便宜、表現更好、建設速度更快而且投資更安全。

她說：「這個政治經濟學非常清楚，脫碳是未來趨勢之一。」

費蓋雷斯也說：「我們認為，各國政府對於要將什麼內容納入『國家自定貢獻』（NDC）仍非常謹慎。」她還提到與化石燃料經濟掛鉤的企業和其他機構的反對聲浪，強調這些反對帶有一點絕望的意味。